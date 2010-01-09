На 85-м году ушел из жизни известный в Беларуси ксендз Юозас Булька

В течение многих лет он служил в Мосаре — приходе Витебской епархии.

Он стал известен благодаря инициативе создания зоны трезвости, причем не только на территории деревни Мосар, но и всего Уделовского сельсовета Глубокского района. Юозас Булька сумел убедить жителей в том, что продажу спиртного во всех местных торговых точках необходимо запретить. Кроме того, при костеле Святой Анны появились единственный в своем роде антиалкогольный музей и аллея трезвости.

Юозас Булька немало сделал для благоустройства территории вокруг храма, помогли ему в этом и прихожане. И теперь, практически ежедневно со всей республики и из других стран сюда приезжают туристы, чтобы полюбоваться местными достопримечательностями. К слову, здесь есть копия знаменитой Виленской брамы, где хранилась известная Остробрамская икона. Ее одинаково почитают православные и католики.

В 2003 году Юозас Булька был удостоен премии «За духовное возрождение». А в 2006 году за многолетнюю деятельность по укреплению духовных ценностей, пропаганде здорового образа жизни был награжден медалью Франциска Скорины.