США ужесточат порядок выдачи виз

Президент США Барак Обама поручил Министерству иностранных дел страны пересмотреть порядок выдачи разрешений на въезд в Соединенные Штаты и аннулирования виз в связи с террористической угрозой.

Это распоряжение главы государства является частью комплекса мер по реорганизации системы безопасности, которые должны быть предприняты в США в ближайшее время. Поводом для этого стал неудавшийся теракт на борту лайнера в Детройте 25 декабря 2009 года. Тогда гражданин Нигерии Умар Фарук Абдулмуталлаб пронес в самолет взрывное устройство и не смог привести его в действие лишь благодаря бдительности пассажиров, обезвредивших террориста. Сейчас он находится в тюрьме, сегодня Федеральный суд США начал слушания по его делу.

По итогам состоявшегося 5 января в Белом доме совещания с руководителями силовых структур Барак Обама признал, что 25 декабря система безопасности в США дала опасный сбой, который мог унести несколько сотен жизней. «У правительства США было достаточно информации для раскрытия этого заговора, но наше разведывательное сообщество не смогло свести воедино все имевшиеся детали», — сказал он.

ЦРУ в соответствии с поручением президента изучит информацию, касающуюся людей из вызывающих опасения американских спецслужб стран. Возможно, американские власти расширят список лиц, подозреваемых в причастности к террористическим и экстремистским организациям. Ведомство уже объявило об увеличении числа лиц, находящихся в его поле зрения, а также о расширении штата аналитиков, специализирующихся на Йемене и африканских странах, информуриет БЕЛТА.

В свою очередь министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано сообщила в четверг журналистам о том, что в ближайшее время намерена обсудить с испанскими коллегами перспективы усиления международного режима безопасности в аэропортах. Также Наполитано пообещала, что в 2010 году в аэропортах США появится 300 новейших фотосканеров.