Премия «За духовное возрождение» и специальная премия Президента Беларуси деятелям культуры и искусства за 2009 год

Священнослужители и люди светские получают ее из рук Президента и по благословению Владыки Филарета.

Во Дворце Республики проходит церемония вручения главных наград года. А главными их можно назвать по многим причинам – почетные премии в такие светлые дни, как Рождественские праздники, вручаются именно тем, кто жизнь свою посвятил и посвящает духовному возрождению.

Сегодня в списке награжденных десятки фамилий — люди самых разных профессий. Большинство из них совсем неизвестны широкой аудитории, тем не менее, в своем деле они несомненные профессионалы. Премий «За духовное возрождение» всего пять. Их получают и коллективами, и персонально. Номинанты говорят, что не ожидали такой высокой оценки их труда.

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Аристарх:

Я понимаю, что совершенно недостоин такой высокой чести, но принимаю это как некий дар и от Президента, и от Митрополита всему верующему народу Гомельской епархии

Ольга Мычко, главный врач государственного учреждения «Больница паллиативного ухода "Хоспис"»:

Самое главное в этой жизни — успеть сделать что-то доброе и сказать нужные слова. Наверное, в нашей больнице мы даем нашим пациентам такую возможность — успеть сделать то, что они не успели сделать в этой жизни.

Владимир Кацуро, тренер-преподаватель по легкой атлетике Гомельской детско-юношеской спортивной школы профсоюзов «Лидер»:

Я о премии узнал совсем недавно, не считал себя достойным. Мне так приятно, я это всю жизнь буду помнить.

Премия «За духовное возрождение» каждый год присуждается Указом Президента Республики. Высокие награды находят своих обладателей именно в Рождество, -- это традиция. Лауреаты получают их из рук самого Президента и по благословению предстоятеля белорусской православной церкви Митрополита Филарета. Открывая церемонию, Президент Александр Лукашенко назвал награжденных примером для современности. Ведь благодаря усилиям этим людей в нашей стране хорошее, доброе и высокое случается гораздо чаще.

Александр Лукашенко:

Рождественские дни — время не только веселья и поздравлений, но и глубоких раздумий. С чем пришли к великому празднику, как прожили прошедший год? 2009 год был очень сложным и напряженным для всей планеты, и Беларусь не стала исключением. Однако, извлечь уроки мы сможем лишь в том случае, если поймем истинные причины произошедших в мире катаклизмов, выясним, что лежало в основе тех испытаний и потрясений, которые пришлось вынести миллионам жителей планеты. Мое твердое убеждение: экономический кризис — только внешняя сторона происходящего на планете. Он стал, по сути, неминуемым следствием кризиса духовного. Людская зависть, воровство, обман, спекуляции на финансовых рынках, коррупция накапливались годами и захлестнули весь мир. Господь дал нам для безусловного соблюдения десять мудрых истин: не убивай, не укради, не желай ничего, что есть у ближнего твоего. Но даже эти простые заповеди усвоены далеко не всеми. Такое пренебрежение больно ударило по всему человечеству. Опыт прошлого года со всей очевидностью показал, что именно те страны, которые стоят на страже своей независимости и духовной самобытности, легче справляются и с экономическими проблемами. Нам помогают выстоять лучшие черты национального характера, приверженность традициям и опора на многовековую историю. Недаром в Евангелии сказано: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом Божьим» — а значит, величием Духа Святого. Вызовам современной цивилизации может противостоять лишь духовно сильная личность. Окружающую нас действительность создаем мы с вами собственными руками. И только от нас зависит, будет ли наше государство нравственным. Именно поэтому наш главный ориентир — построение государства для народа. Жизнь показала, что избранный путь - верный.

Ежегодно на сцене Дворца республики в этот день присутствуют лауреаты еще одной премии — специальной премии Президента Республики Беларусь. Это представители культуры и искусства. Среди тех, кто удостоен этой награды сегодня – мастер реалистической живописи Игорь Бархатков, знаменитый не только в Беларуси, но и за ее пределами, Николай Севрюков – музыкальный педагог по баяну и аккордеону. Его ученик Владислав Плиговка получил звание чемпиона миру по баяну и является единственным в Беларуси 14-кратным обладателем премии специального фонда Президента Республики Беларуси. Его преподавателя Николая Ивановича награждают специальной премией за достижения в области воспитания вундеркиндов. Надо отметить, что награды вручат и ансамблю гомельской областной филармонии «Лирица», коллективу Центральной Полоцкой библиотеки, центру культуры и народного творчества деревни Вулька Лунинецкого района Брестской области, а также могилевской областной детской школе художественных ремесел, а также Валерий Калтыгин из бобруйской детской художественной школы имени Доморада.

Премия «За духовное возрождение» — на самом деле, удивительная и по-рождественскому волшебная. Когда видишь тех людей, которые делают этот мир лучше и богаче, понимаешь, что мы все в силах совершить чудо.