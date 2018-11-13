На 81-м году жизни скончался композитор Игорь Лученок

Музыковед Ольга Брилон, автор последнего музыкального вечера композитора, на своей странице в Facebook опубликовала "последнее публичное фото Мастера, сделанное во время его авторского вечера в филармонии 26 сентября 2018 года". "Человек, одаривший нашу землю своим великим талантом", "Он был тузом в колоде самых лучших композиторов своего времени". Слова скорби в эти минуты заполняют социальные сети.

Коллеги и близкие, люди, которые знали Игоря Михайловича лично, считают своим долгом рассказать, каким человеком был легендарный композитор.

Его песни исполняют София Ротару, Лев Лещенко, а творчество коллективов «Сябры» и «Верасы» неразделимо связано с музыкой Игоря Лученка. На его песнях выросло не одно поколение.

"Песни – это дети, и они все любимые. Я через мелодию, через песню, через балладу, через романс, через своих друзей несу людям, и нахожу отклик в сердцах людей, а это очень важно", – так говорил Маэстро (здесь подробнее).