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За проведением референдума будут следить более 30 международных наблюдателей

08 февраля 2022 06:50
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Новости Беларуси. Для наблюдения за проведением референдума в Беларуси ЦИК аккредитовал более 30 международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это данные на сегодня, 8 февраля.  

За проведением референдума будут следить более 30 международных наблюдателей-1

Следить за ходом голосования и работой комиссий будут более 17-ти тысяч национальных наблюдателей. Присутствие мониторинговых групп на участках обеспечит открытость процесса. Если детальнее в цифрах, то больше всего наблюдателей направили общественные объединения, в том числе политические партии. Будут и представители трудовых коллективов.  

# Референдум # общество # Фотофакт

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