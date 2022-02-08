За проведением референдума будут следить более 30 международных наблюдателей

Новости Беларуси. Для наблюдения за проведением референдума в Беларуси ЦИК аккредитовал более 30 международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это данные на сегодня, 8 февраля.

Следить за ходом голосования и работой комиссий будут более 17-ти тысяч национальных наблюдателей. Присутствие мониторинговых групп на участках обеспечит открытость процесса. Если детальнее в цифрах, то больше всего наблюдателей направили общественные объединения, в том числе политические партии. Будут и представители трудовых коллективов.