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Поручения, сделанные Президентом в ходе «Большого разговора», станут планом действий для власти

07 февраля 2017 07:37
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Новости Беларуси. «Большой разговор. Импульс для важных дел» –  с таким заглавием 7 февраля вышла в тираж одна из самых авторитетных газет страны «СБ. Беларусь сегодня».

Сразу на трех полосах акценты более чем 7-часового диалога Александра Лукашенко с представителями  общественности, средств массовой информации и экспертами.

Экономика и социальная политика, внешние угрозы и партнерские отношения с дружескими странами – диалог без преувеличения  затронул все темы, волнующие сегодня жителей страны. Поручения, сделанные Президентом в ходе разговора, станут своего рода дорожной картой, то есть планом действий на ближайшее время как для власти, так и для самих белорусов.

«Большой разговор с Президентом» вызвал широкий общественный резонанс. И на своих страницах журналисты «СБ. Беларусь сегодня» обещали вернуться к дискуссии.

# общество # Большой разговор с Президентом

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