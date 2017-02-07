Поручения, сделанные Президентом в ходе «Большого разговора», станут планом действий для власти

Новости Беларуси. «Большой разговор. Импульс для важных дел» – с таким заглавием 7 февраля вышла в тираж одна из самых авторитетных газет страны «СБ. Беларусь сегодня».

Сразу на трех полосах акценты более чем 7-часового диалога Александра Лукашенко с представителями общественности, средств массовой информации и экспертами.

Экономика и социальная политика, внешние угрозы и партнерские отношения с дружескими странами – диалог без преувеличения затронул все темы, волнующие сегодня жителей страны. Поручения, сделанные Президентом в ходе разговора, станут своего рода дорожной картой, то есть планом действий на ближайшее время как для власти, так и для самих белорусов.

«Большой разговор с Президентом» вызвал широкий общественный резонанс. И на своих страницах журналисты «СБ. Беларусь сегодня» обещали вернуться к дискуссии.