В 13 городах Беларуси численность населения превысила 100 тысяч человек. Такие данные получены по итогам переписи населения 2009 года.

В число стотысячников вошли столица, все областные центры, Бобруйск, Барановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мозырь и Солигорск. Три четверти жителей республики — горожане. Сельчан около 2,5 миллионов.

В целом в Беларуси на сто мужчин приходится сто пятнадцать женщин. Возросло количество тех, кто предпочитает создавать семью без штампа в паспорте. Увеличилось количество и трудоспособного населения. Повысился уровень и образования. Высшее образование у каждого пятого. Причем, стало больше дипломированных сельчан.

Елена Кухаревич, заместитель председателя Национального статистического комитета:



В стране налажен текущий учет населения, и все те итоги, которые мы получили, были предсказуемы. Перепись населения позволяет получить ту информацию, которой нет ни в одном другом источнике в стране.