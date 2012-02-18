Новости по тегу #Ладутько

Новости Беларуси, Минск. В одну из таких семей их привез председатель Мингорсполкома Николай Ладутько.
Новости Беларуси, Минск. Мэр ознакомился с производством, поблагодарил коллектив за успешную работу и поздравил сотрудников с наступающими праздниками.
Новости Беларуси, Минск. Дети показали Николаю Ладутько учебные классы, спортзал и столовую. И пригласили на новогоднее представление.
Новости Беларуси, Минск. На представлении в цирке побывали полторы тысячи юных минчан.
Новости Беларуси, Минск. Победители, а это около 100 человек, получили почетные грамоты и денежные премии.
Новости Беларуси, Минск. Более 200 человек собрались в актовом зале школы № 137. У минчан была возможность узнать, чем живет город в целом и район в частности.
Российский бизнесмен и этнический белорус Николай Бурнос теперь в Беларуси бывает часто. Несколько лет назад на своей малой родине в Брестской области на самом краю Беловежской пущи он создал настоящий рай. В деревне инвестор построил туристический комплекс.
Новости Беларуси, Минск. Мэр Минска рассказал будущим аграриям о вариантах трудоустройства, индивидуальном подходе при распределении именных стипендий и строительстве новых корпусов общежитий.
Новости Беларуси, Минск. На месте, где сейчас стоит здание, раньше был пустырь. Потом, всего за год, здесь появились два новых дома. По паспорту они хоть и проходят как общежития, на деле же — комфортные современные многоэтажки. Уже ближе к зиме все 159 квартир будут полностью заселены.
9-этажное здание привлекает своей доступностью и комфортом. Все комнаты оснащены собственной кухней и сантехникой.
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