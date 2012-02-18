Прямой эфир

Новости по тегу #Ладутько

18 февраля 2012 08:14

В Минске подвели итоги работы в сфере медицины за 2011 год

23 января 2012 18:24

Прямая телефонная линия с председателем Мингорисполкома состоится 24 января

30 декабря 2011 06:45

Подарки от главы государства вручат и детям из семей погибших от взрыва на станции метро «Октябрьская» в Минске

29 декабря 2011 17:49

Фармацевтическое предприятие, разработкам которого успешно удается замещать дорогостоящие импортные аналоги, посетил председатель Мингорисполкома

29 декабря 2011 16:55

В 10-ю минскую школу-интернат для детей с особенностями психофизического развития подарки привез председатель Мингорисполкома

29 декабря 2011 13:37

В Минске прошел традиционный новогодний благотворительный праздник под патронажем мэра столицы

23 декабря 2011 13:39

В Минской ратуше Николай Ладутько вручил награды педагогам года

23 декабря 2011 08:31

Мэр Минска Николай Ладутько встретился с жителями Первомайского района

Петербуржский бизнесмен, построивший в Пружанском районе туристический рай, возводит гостиничный комплекс в Минске
21 декабря 2011 17:20

Петербуржский бизнесмен, построивший в Пружанском районе туристический рай, возводит гостиничный комплекс в Минске

14 декабря 2011 18:22

Николай Ладутько встретился со студентами Белорусского государственного аграрно-технического университета

26 ноября 2011 17:08

Два общежития квартирного типа в Минске были построены всего за год

26 ноября 2011 14:25

Для минских педагогов и строителей возвели общежитие на 300 мест