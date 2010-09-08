В минском зоопарке провели линейку для детей с особенностями развития

Ярмарка, цыгане, конфеты и даже блины.

Так оригинально провели своеобразную линейку для детей с особенностями развития.

120 учеников, которые не ходят в школу, а учатся дома смогли отметить начало учебного года. А заодно покатались на лошадях и каруселях, поводили хороводы со звездами эстрады и проявили собственные таланты.

Галина Молчанова, директор Минского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Нам очень важно, что сегодня ребята также чувствуют то праздничное настроение, с которым каждый из наших детей приходит в школу, встречается со своими друзьями.