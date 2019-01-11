Мёд, варенье и двух козочек преподнесли в подарок минскому дому-интернату для престарелых и инвалидов

Новости Беларуси. В эти морозные дни заботой и вниманием согревают не только детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В канун Старого Нового года минский дом-интернат для престарелых и инвалидов посетили ученики Острошицко-Городокской школы.

По традиции школьники к каждому празднику готовят для жителей подшефного учреждения тематические программы. Этот год не стал исключением.

Стихи и проза, музыкальные и танцевальные композиции – все это объединилось в концерте «Рождественские фантазии». Его участником стал и младший сын главы белорусского государства Николай Лукашенко.

Для жителей дома-интерната теплые поздравления и вкусные подарки: мед с подворья главы государства, полторы тонны картофеля также с президентского огорода. Кроме того, джемы, морсы и варенье из хозяйства «Александрийское». Одним словом, всё, что помогает холодной зимой укреплять здоровье.

Пополнилось и подворье дома-интерната. Главным подарком к новогодним праздникам стали две козочки зааненской породы: Дуся и Вера. Они также переехали сюда из хозяйства Президента.