«Дети – это наше достояние». «Белагропромбанк» принял участие в благотворительных акциях на новогодних праздниках

В дни новогодних праздников открытое акционерное общество «Белагропромбанк» не только активно участвует в благотворительных акциях «Наши дети» и «Профсоюзы – детям», но и дарит настоящие новогодние сюрпризы.

Екатерина Литвина, председатель первичной профсоюзной организации Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк»:

Нужно сказать, что в преддверии Нового года «Белагропромбанк» по Минской области, все первичные профсоюзные организации оказывают колоссальную поддержку как детям работников, так и деткам, которые в этот Новый год, в преддверии волшебных праздников остаются обделены заботой и вниманием. В этом году впервые профсоюзная организация «Белагропромбанка» на новогоднюю елку в Минске собрала детей работников банка со всей республики. И это их маленькое путешествие в сказку надолго запомнится каждому ребенку.

Виктория Барисевич, заместитель председателя первичной профсоюзной организации Региональной дирекции ОАО «Белагропромбанк»:

В преддверии новогодних праздников Региональная дирекция по городу Минску также уделяет время и внимание деткам из подшефных семей. Наши сотрудники ежегодно и круглогодично помогают детям вещами, подарками, потому что мы понимаем, что праздник у детей должен быть в течение всего года, не зависимо от того, Новый год на дворе, весна или лето. В эти новогодние дни хочется, чтобы каждый ребенок не остался без внимания, и профсоюзная организация «Белагропромбанка» старается подарить позитивные эмоции и радостное настроение юным белорусам.

Наталья Мармузевич, председатель профкома Объединенной профсоюзной организации ОАО «Белагропромбанк»:

Дети – это наше достояние, достояние страны, достояние нашего банка. Мы рады их приветствовать здесь, в столице Республики Беларусь. Хотим пожелать им всего самого доброго, мира, добра, любви, благополучия. Пусть они будут всегда здоровыми, чтобы ни один ребенок на планете не болел, чтобы они радовали своих родителей своими успехами, достижениями – во всем и везде. Пусть будет им мирное небо над головой! Ведь все дети, которые у нас в республике проживают, это наши дети. И кроме того что дети «Белагропромбанка» пришли на это мероприятия, наш банк на протяжении всего года поддерживает детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, детей из хосписа. И мы эту традицию хотим сохранить. Накануне Нового года «Белагропромбанк» посетил Червенский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития.

Воспитанники и сотрудники интерната подготовили для гостей веселый спектакль, а потом дети и взрослые вместе разгадывали загадки, танцевали, подпевали, водили хороводы, рассказывали стихи Деду Морозу.

Иван Капелько, директор Центра по работе с персоналом ОАО «Белагропромбанк»:

Оказание безвозмездной спонсорской помощи является частью корпоративной социальной ответственности банка на протяжении многих лет практически с момента его существования. Банк ежегодно оказывает спонсорскую помощь закрепленным за банком организациям, учреждениям здравоохранения, образования, культуры, спортивным организациям.

Помощь «Белагропромбанка» Червенскому дому-интернату – это только часть значительной финансовой поддержки, которую в этом году банк направил многим организациям и общественным объединениям. В этом году «Белагропромбанк» финансово помог Узденской государственной санаторной школе-интернату, 10-й городской клинической больнице, Белорусскому общественному объединению ветеранов, социально-просветительскому учреждению «Центр поддержки онкопациентов «Во имя жизни», Вспомогательной школе № 1 города Гродно и многим другим организациям. Иван Капелько:

Новый год и Рождество – это праздники, которые приносят с собой мир, добро, чудеса, благополучие, ну и, конечно, прекрасное настроение. Все хотят, чтобы исполнялись их желания. Мы тоже приехали не с пустыми руками. Мы привезли подарки, которые сегодня передадим. Всех поздравляем с этими праздниками! Мира вам, добра, благополучия, счастья, здоровья, любви, удачи, исполнения всех желаний! Пусть новый год принесет вам удачу!