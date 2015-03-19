Образовательный проект МТС «Сети все возрасты покорны» выпустил новых пользователей Интернета

Новости Беларуси. Браузер, сервер и социальная сеть – эти слова прочно вошли в лексикон белорусских пенсионеров. «Сети все возрасты покорны» – образовательный проект мобильного оператора МТС 18 марта выпускает новых пользователей Интернета.

Свои познания в киберпространстве люди почтенного возраста демонстрируют словно юные. И пусть им за 60, они ловко управляются с новомодными гаджетами. Этому их научили на бесплатных курсах Мобильных телесистем.

Однако освоить азы пользования Интернетом может каждый на сайте проекта «vozrast.mts.by», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Степан Аврамец, участник образовательного проекта «Сети все возрасты покорны» мобильного оператора МТС:

Сеть Интернет – это еще одна новая интересная жизнь для общения.

Инесса Литвин, участник образовательного проекта «Сети все возрасты покорны» мобильного оператора МТС:

Изучение компьютеров ввело нас в совсем другой мир. И мы не отстаем.

Евгений Брянцев, руководитель коммерческого департамента мобильного оператора МТС:

Люди пожилого возраста, которые как раз и для себя открыли новые возможности. В этом году этот проект уже охватил областные города. В тех городах, где мы провели это мероприятие, откроются компьютерные классы.