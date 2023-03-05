Мягкая дипломатия. Какие бонусы предлагает китайское образование для белорусских студентов?

«Китайский рынок у нас в приоритете». Торговля с КНР для Беларуси выгоднее, чем с Европой. Подробнее .

Политика и личное общение, безусловно, имеет прямое влияние на уровень сотрудничества. А в Азии так тем более. Но на другой чаше весов экономика, которая и задает вектор взаимодействия. Что касается белорусско-китайского, то с политическим растет и торгово-финансовый уровень отношений, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент: Иероглифы разные писать, тонким перышком в белорусскую тетрадь. Найти общий язык Беларуси и Китаю удалось, причем давно. Диалог выстроить на равных – можем и практикуем. А вот заглянуть в будущее двусторонних отношений позволит сфера образования.

Знакомьтесь – это профессор китайской филологии Аньхойского университета, Фан Шенлян. В белорусском Бресте всего два месяца. Короткий срок не помешал распробовать Беларусь на вкус.

Фан Шенлян, содиректор Института Конфуция Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина: У наших народов есть общие цели. Главное для нас – это мир и развитие страны, уважение истории и культуры.

Содиректор института Конфуция прибыл с важной миссией – приблизить Китай для белорусских студентов. Вскоре на факультете иностранных языков появится новая специальность – английский, китайский. В этом же году будет создан белорусско-китайский факультет.

Анна Сендер, ректор Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина:

Мы будем проводить подготовку специалистов из Китая по направлению 2+2+1. Два года у них, два года у нас. Плюс магистратура. И отдельно обучение в магистратуре.

Образование – это элемент мягкой дипломатии, плоды которой и определят развитие партнерства. Поколения сменят друг друга – это неизбежно. Но важно научить тех, кто будет жить завтра, слышать и понимать друг друга.