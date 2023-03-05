Сенатор Елена Зябликова: женщине принадлежит ведущая роль в сохранении семейных традиций

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, актуальное интервью с сенатором смотрите прямо сейчас.

Парламентская делегация Беларуси приняла участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Председатель постоянной комиссии Совета Республики Серей Рачков отметил, что мероприятие проходило в условиях постоянной напряженности, выступления западных политиков носили яркий антироссийский характер. В отношении членов белорусской делегации совершались провокации. В своих выступлениях сенатор обратил внимание на контрпродуктивность политики. Было принято совместное заявление парламентариев Беларуси и России о кризисной ситуации на пространстве ОБСЕ.

28 февраля «Белая Русь» опубликовала проект партийной программы. Как отметил председатель организации член Совета Республики Олег Романов, в Беларуси будет проведено широкое обсуждение документа. В этот же день встречу с активом «Белой Руси» Ленинской районной организации Бобруйска провела спикер верхней палаты парламента. Обсуждался широкий спектр тем: от партийного строительства и общественно-политической ситуации в стране и мире до ценообразования и развития спорта.

Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Кубой. Основные направления, как отметила председатель Совета Республики на встрече с делегацией этой страны, – это здравоохранение, образование и наука. Совместные белорусско-кубинские проекты реализуются быстро и качественно, даже несмотря на санкции. Конкретный пример такого взаимодействия – наличие у белорусских медиков кубинской вакцины от COVID-19.

2 марта состоялось заседание Мингорисполкома с участием председателя Совета Республики, на котором обсудили итоги социально-экономического развития столицы за прошлый год и задачи на 2023-й. В Минске отмечен рост заработной платы. Первенство по стране по созданию импортозамещающей продукции, выполнение показателей по поступлению доходов в бюджет. Наталья Кочанова акцентировала внимание на выполнение в текущем году задач по полному освоению средств инновационного фонда города, повышения уроне среднемесячной заработной платы и повышение ассортимента продукции в торговых сетях. Женщине принадлежит ведущая роль в сохранении семейных традиций

Никита Рачиловский:

Повестка по внутреннему и внешнему контуру нашей страны поистине насыщенная. И в данном контексте очень важно делать правильные и своевременные акценты на актуальные вопросы и вызовы времени. Именно об этом мы поговорим с гостем нашей студии. У нас в гостях член Совета Республики Елена Зябликова.

Приближается Международный женский день. Какова роль женщин в сохранении традиционных ценностей и семьи и насколько эти ценности отражены в нашем законодательстве, насколько они защищены?

Елена Зябликова, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Конечно, каждая семья уникальна и славится своими традициями и ценностями, но хочется сказать, что огромная роль в сохранении этих традиций, передача их будущему поколению принадлежит женщине. Семейные ценности – это прежде всего и те чувства, которые сохраняют нашу семью. Это любовь, взаимопонимание, поддержка, терпение и терпимость. Именно эти чувства ребенок впитывает с молоком матери. Именно ребенок с самых первых дней чувствует ее любовь, ее тепло, даже запах. И уже учеными доказано, мы прекрасно знаем, что, находясь в утробе матери, ребенок чувствует ее любовь. Поэтому, безусловно, женщине принадлежит ведущая роль в сохранении и приумножении семейных традиций и ценностей. В Беларуси более 50% женщин занимают руководящие должности Никита Рачиловский:

Количество женщин в политике и управлении значительно выросло. Это, безусловно, положительный фактор. Как вы считаете, с чем это связано? Елена Зябликова:

Я уверена, что уровень профессионализма не зависит от половой принадлежности. И сегодня очень многие мои коллеги-женщины успешно сочетают свои деловые способности, то есть работу на предприятии, руководящие должности, с такими ролями, как мама, жена, хранительница семейного очага. Считаю, что женщины сегодня имеют достаточный уровень образования. Более того, они, как мне кажется, более организованы и умеют распределять свое время, выдержанные, более внимательные. Может быть, где-то эмоциональны, это тоже сегодня необходимо. Поэтому имеют возможность занимать сегодня такие руководящие должности. Как-то я интересовалась статистикой по 2020 году, в Беларуси более 50 % женщин занимают руководящие должности. Кстати, 30 % женщин у нас в парламенте. И о доверии нашего государства женщине, о внимании к ней. И мы же знаем, что одной из основных целей устойчивого развития государства является то, насколько женщина может занимать руководящие должности и реализовать себя в стране. Считаю, что в нашей стране женщина может найти себе работу по вкусу, реализовать себя всячески, свои творческие способности. Найти себя и быть полезной своей стране. «Люди должны объединяться». Мнение сенатора о создании в Беларуси политической партии Никита Рачиловский:

Полностью с вами согласен. Считаю, что навыки, компетенции, способности, рвение человека должно ставиться в приоритет, несмотря на гендерную принадлежность. У всех должны быть равные условия, возможности, если человек хочет работать на благо своей страны. В ней сегодня происходят сильные политические изменения: повышена роль политических партий, общественных объединений, роль гражданского общества значительно стала выше. Как вы считаете, как это воспринимает наше общество? Эти нововведения, новшества, изменения. И какова ваша точка зрения на эти изменения?

Елена Зябликова:

Общаясь с людьми, бывая на предприятиях, организациях, я четко понимаю, что такая активность стала потребностью для наших людей. Мы пережили серьезные события, где каждый понял, что если мы будем не вместе, то легко можно у нас из-под ног убрать ту основу, которая у нас сегодня имеется. Это наша спокойная жизнь, наше государство. Это самое главное для будущего наших детей. И сегодня люди понимают, что необходимо быть вместе, консолидироваться, объединить все усилия для достижения лучшего будущего, чтобы сберечь все, что мы сегодня имеем. Чтобы никто не диктовал, как нам жить. Поэтому я очень за, что у нас есть такие общественные объединения, которые делают очень много позитивного, хорошего, доброго. Я только за то, чтобы они несли мирные и созидающие идеи в наше общество. И это будет всегда поддерживаться. Что плохого сделали наши женщины, когда пришли со своими пирогами к нашим детям в воинские части? Это правильно, может быть, служит в другой части сын этой мамы, и точно так же другая женщина придет и поддержит этого молодого человека, который сегодня выполняет такую тяжелую миссию – защищает свою страну. Это еще больше объединяет нас. Это еще больше говорит о том, что мы имеем и как должны это ценить. Поэтому сегодня уже настал этот момент, когда мы готовы к тому, чтобы у нас были политические партии, которые будут играть более существенную роль в политическом устройстве нашей страны и в решении жизненно важных вопросов. Мой коллега в Совете Республики, Олег Романов, сильнейшее сейчас объединение республиканское «Белая Русь», которое предлагает создать такую партию. Это очень важно и правильно. Люди должны объединяться, их должны объединять общие интересы, но еще хочется акцентировать внимание, что эти интересы должны быть созидательными и позитивными. Направлены на мир и улучшение жизни нашей страны и наших детей. «Есть на свете справедливость». История о том, как помогла сироте, оставшейся средств к существованию Никита Рачиловский:

Личный прием граждан для сенатора – одна из основных задач. Не могли бы вы поделиться какой-нибудь интересной историей, которую вам предстояло решать, разбираться в ней более подробно в ходе проведения личных приемов?

Елена Зябликова:

Есть такие жизненные вопросы, с которыми приходят люди, когда действительно необходимо твое участие. Когда человек поставлен перед серьезным выбором и не знает, что ему делать дальше и как жить. Такая ситуация была и у меня, когда на прием пришла молодая девушка, имеющая статус сироты, беременная. Так случилось, что она оказалась без жилья, без средств к существованию, без работы. Конечно, мы очень детально вникали в эту ситуацию. И с учетом нашего законодательства удалось ей помочь. Я сегодня очень рада. Она счастлива, имеет жилье, у нее прекрасная девочка. Вы знаете, от таких ситуаций, когда получается сделать действительно хорошее дело, становится радостней на душе. Тем более я понимаю, что очень важно, что у этой девочки осталось в душе понимание того, что есть на свете справедливость, что люди вокруг, которые ее окружают, неравнодушны к ее проблемам. Инициативам граждан нужно уделять большое внимания