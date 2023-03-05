Григорий Азарёнок: «Спасение для России придёт из Беларуси»

Время авторской журналистики на СТВ. В программе «Неделя» Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное».

Григорий Азаренок, СТВ:

В начале недели пришла новость, которую белорусы, в принципе, могли и упустить. Ушел из жизни политолог Глеб Павловский. Для определенного периода времени он человек знаковый. Времени, когда бабло, цинизм, «реал политик», «онли бизнес» и прочая материалистическая дрянь определяли общественную жизнь. По Пушкину: «Все куплю, сказало злато». Куплю веру, чувства, силу, любовь. Продается и покупается все. А те, кто с этим не согласен, романтические идиоты. И место им на обочине истории. И действительно, после выгорания коммунистической идеологии, когда речи на партсобраниях были интересны только сдыхающим на окнах мухам, это нашло свой успех. Везде, кроме Беларуси. Мы видим, что это мировоззрение рухнуло. Оказалось, что Запад движим не социально-экономическими интересами, а нейкай инфернальной ненавистью, потому так легко для себя принял решение рушить газопроводы, отказываться от дешевой энергии, но воевать с Россией.

Когда рухнуло язычество, спасение для Рима пришло из христианских катакомб. От тех, кто сохранял веру, идеалы, жертвовал ради них благополучием, а иногда и жизнью. Спасение для России придет из Беларуси, где бабло никогда не ставили на пьедестал. Ох, сколько потешались над определением «православный атеист». Но когда наступило время испытаний, когда надо было показать свою веру и приверженность Христу и его заветам на деле, а не на пышных празднованиях – где не закрыли храмы? На Афоне закрыли, Россия, Украина, Армения, Грузия – везде – доски на дверь, везде прихожан вон. Может, этого Господь не простил и сейчас идут искупительные бои? И тут очередное изрыгание ада. В первый день Великого поста пришла новость из глубин шеола. Совет по правам человека ООН признал христианство «самым опасным для человечества учением». Потому что христиане отрицают повестку ЛГБТ.