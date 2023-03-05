«Китайский рынок у нас в приоритете». Торговля с КНР для Беларуси выгоднее, чем с Европой

Политика и личное общение, безусловно, имеет прямое влияние на уровень сотрудничества. А в Азии так тем более. Но на другой чаше весов экономика, которая и задает вектор взаимодействия. Что касается белорусско-китайского, то с политическим растет и торгово-финансовый уровень отношений, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Китайская сторона подсчитала, что взаимный товарооборот между нашими странами за 31 год вырос в 80 раз. В 2022 остановились на цифре в пять миллиардов. Причем в 2022 году мы заметно больше стали продавать в Китай. Впервые вышли на рынок КНР белорусский каменный уголь, медь, кокс, битум, столярные изделия. Одним словом, Китай для нас – это большой экспортный рынок. При этом он еще и растет быстрее других. Но и конкуренция там соответствующая, высокие требования к качеству продукта. Так что и покорить Поднебесную непросто. Об успешных примерах расскажет Кристина Протосавицкая.

Пересечение дорог – новый Шелковый путь – именно по нему следует все, что «сделано в Беларуси», в Поднебесную. В 2022 году экспорт белорусского продовольствия в Китай превысил полмиллиарда долларов. Его планируют как минимум удвоить. В Китай уже стекаются отечественные молочные реки. Не буквально, ведь главным экспортным продуктом в отрасли называют сухое молоко. Более 10 лет назад пружанский производитель вышел на китайский рынок – с тех пор прошли масштабную модернизацию, чтобы увеличить объемы.

Людмила Тутина, главный специалист по сбыту и снабжению молочного комбината:

Благодаря усилиям главы нашего государства с КНР выстроены дружеские и партнерские отношения. В свою очередь коллектив предприятия будет предпринимать максимальные усилия для дальнейшего и плодотворного сотрудничества с китайскими партнерами.

Белорусские производители готовы предложить больше – прежде всего сыры. Их пока не доставляют в Китай. Дело даже не в сроках и температурных условиях, а в культуре питания. Молочный продукт для китайского потребителя только предстоит открыть.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Из черного золота полей здесь получают продукт с брендом «Сделано в Беларуси» – рапсовое масло. Предприятие увеличило объемы поставок в Китай в рекордные пять раз в этом году. Переориентация с Запада на Восток прошла успешно. Ценный груз уже через 1,5 месяца окажется в пункте назначения.

Открыть китайские горизонты для белорусского продукта решили еще в 2018 году. Задолго до того, когда мир вступил в новую эру раскройки для всех логистических и экономических связей. Отечественный производитель выдержал строжайший экзамен на качество – сертификаты Азии оказались строже по требованиям европейских.

Олег Теслюк, директор предприятия по переработке рапсового масла:

Качество должно быть безупречно. Мы, слава богу, в эти все параметры укладываемся и достойно выглядим на рынке Китая. Мягкая дипломатия. Какие бонусы предлагает китайское образование для белорусских студентов? Сегодня поставки идут как по маслу, а это лучший ответ на политические выпады Запада ограничить масляный экспорт из Беларуси. На европейских рынках цены на рапсовое масло просели на треть. А вот китайский ценник, несмотря на сложную логистику, оставляет производителя в жирном плюсе.

Олег Теслюк:

Да, Польша у нас вот – 10 километров граница. Логистика была идеальная, конечно. Сегодня сложнее. Но научились и работаем. Кристина Протосовицкая:

Китайская сторона не обидела по цене продукта? Олег Теслюк:

Сегодня цена китайского рынка более премиальная, чем на европейском. Даже при возможной отгрузке на Европу – в ту же Норвегия есть уже наработки – все равно китайский рынок у нас в приоритете.