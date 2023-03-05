Кто будет руководить народным ополчением и как в милиции готовятся к выборам? Интервью с Иваном Кубраковым

Новости Беларуси. Какие уроки минувшей политкампании вынесены и как готовятся к грядущей? О том, как будем противостоять современным угрозам безопасности, а также о правовых нюансах самых резонансных дел. Что в арсенале? О службе старейшей силовой структуры поговорили в программе «Неделя» с министром внутренних дел Иваном Кубраковым. Ольга Коршун, СТВ:

Белорусской милиции 106 лет, это старейшая силовая структура Беларуси. Оцените, какую трансформацию за это время она претерпела?

Неизменно в органах внутренних дел остаются люди, преданные своему делу Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

За 106 лет произошло многое. Менялось в органах внутренних дел все. Оснащение. Но неизменно оставалось одно – это люди. Люди, преданные своему делу. Чтобы ни происходило в стране, милиция всегда находится на передовой. Это я вам хочу сказать без пафоса. И на сегодня милиция не стоит на месте. Мы развиваемся, мы двигаемся вперед. И по-другому быть не может, это происходит всегда. Мы ищем тот инструмент, который может обезопасить наших граждан. И на сегодня у нас это получается. Ольга Коршун:

В народе говорят, бывших милиционеров не бывает. На праздничные мероприятия вы традиционно и в этом году приглашали и ветеранов тоже. Получается, что наша современная милиция строится на опыте предыдущих поколений? «Бывших не бывает, если он настоящий милиционер» Иван Кубраков:

Годы службы в органах внутренних дел оставляют свой отпечаток во всем. В поведении, нахождении на улице. Ни один ветеран органов внутренних дел не пройдет мимо того преступления либо правонарушения, которое происходит на улице. И когда необходима помощь, опять же, вспомнить 2020 год, наши ветераны – это все патриоты, которые сразу же прибыли в подразделения. Территориальные органы внутренних дел. Все четко сказали: командир, какая нужна помощь и чем мы можем помочь? Я был на тот момент начальником ГУВД, председатель ветеранской организации – это первый человек, который пришел и сказал, что ветераны готовы стать в боевые порядки совместно с органами внутренних дел, с действующими сотрудниками. И обеспечить безопасность наших граждан. А для министра внутренних дел, для меня нет [разницы – прим. ред.], действующий сотрудник или ветеран. Для меня все сотрудники милиции. И действительно бывших не бывает, если он настоящий милиционер.

Ольга Коршун:

Разрабатывается закон о народном ополчении. В народном ополчении могут участвовать все, кто хочет защитить свой дом, свое имущество. Необязательно для этого иметь опыт службы в воинских подразделениях. И даже необязательно уметь обращаться с оружием. Главное – желание. Так вот, милиция будет как-то участвовать в этом процессе, помогать? Сотрудники милиции будут непосредственно руководить народным ополчением Иван Кубраков:

Конечно, милиция будет принимать самое непосредственное участие. Мы принимали участие в разработке закона о народном ополчении. Сегодня в Республике Беларусь есть закон о добровольном участии граждан в охране общественного порядка. Это наши добровольные дружины, которые есть на предприятиях, организациях, в администрациях районов зарегистрированы. Что касается ополчения, то сотрудники милиции будут непосредственно ими руководить. Местные органы власти – у них будут списки тех граждан, кто изъявил желание добровольно обеспечивать безопасность. Вы правильно сказали, безопасность своих домов, своих родных и близких. Безопасность определенных объектов. И милиция будет оказывать помощь в обучении. В обучении владения оружием, в обучении, как нести службу, что необходимо делать. И на сегодня, я хочу сказать, таких людей очень много. Хочу заметить, это не только будет непосредственно ополчение подчиняться начальнику, например, районного отдела милиции. Это может быть просто участковый инспектор милиции, который обслуживает тот или иной участок. И он будет руководить народным ополчением как человек, который знает людей, которому люди верят и за которым люди пойдут. Ольга Коршун:

Понятно, что оружие любому, кому ни попадя, все равно в руки не раздадут – это опасно. И мы видим на примере той же Украины, что это не всегда приводит к тому эффекту, который преследовали. А как избежать того, чтобы все-таки, несмотря ни на что оружие было в надежных руках? «Оружие просто так выдаваться не будет». Какие проверки предстоят ополченцам?

Иван Кубраков:

Разрабатывая закон, мы учли этот вопрос. И, конечно, мы видели, что происходило в Украине. Когда к магазинам подвозили ящики с оружием, и брали все, кто хотел. Понятно, что оружие и попадало в руки преступников, и потом его перепродавали, и так далее. Разработан целый алгоритм, система. Каждый человек будет проверен. И оружие просто так выдаваться не будет. Будет вестись, во-первых, учет, кому вручается данное оружие. И тот человек, которому оружие будет вручаться, конечно, мы его проверим. Привлекался он ранее к уголовной ответственности, не привлекался. То есть это будут люди, которые уже проверены. Но, естественно, будет определенный контроль за этими людьми. Ольга Коршун:

Какой арсенал, кроме того вооружения, которое нам известно, есть сегодня у нашей милиции? Какие новинки? Для чего милиция использует дроны? Иван Кубраков:

Много в милиции оружия того, которое не видят наши граждане. Сотрудниками органов внутренних дел, именно нами, нашими сотрудниками, наша интернет-разведка пишет очень много новых программ. Мы уже об этом говорили, что совсем недавно сотрудниками органов внутренних дел была изъята за три года самая большая партия наркотиков. Около 50 килограмм. И вот эта разработка получилась именно благодаря нашим сотрудникам, программам, которые написали наши сотрудники. Что касается арсенала, который есть у нас на вооружении, его очень много. И мы отслеживаем ситуацию, которая на сегодня происходит в Украине, что происходит на полях сражений, у нас появляется новое подразделение. Появляется беспилотная авиация, так называемые дроны. Дроны мы используем не только для отслеживания оперативной обстановки на определенном участке местности, для поиска граждан, но уже появляются и ударные дроны, которые уже стоят на вооружении в наших внутренних войсках, у наших спецподразделений, которые способны при необходимости остановить транспортное средство с преступниками. Если будет необходимость, то и уничтожить. Мы работаем сегодня и на приграничье. Поэтому на сегодня в арсенале органов внутренних дел и во внутренних войсках имеется вся необходимая техника и вооружение, чтобы навести порядок и не допустить совершения преступлений на территории нашей страны.

Ольга Коршун:

Под Смолевичами, к сожалению, погибли люди. После этого еще последовала одна авария, тоже с участием маршрутки. Президент на совещании говорил о том, что последует строгая проверка таких средств передвижения. Эта проверка уже показала какие-то результаты или как она проходит? Маршрутки: какие нарушения обнаружены? Иван Кубраков:

Сегодняшние проверки, конечно, уже показывают, что определенные нарушения есть. Кто виноват в той страшной трагедии, которая произошла, еще предстоит разобраться. Возбуждено уголовное дело, идет проверка, назначены экспертизы. Что касается нарушений, нарушения очень разные. Начиная от переоборудования самого транспортного средства и заканчивая отсутствием ремней безопасности, техническими осмотрами и так далее. Но будет подведен итог, приняты определенные меры. Возможно, даже где-то придется внести определенные изменения. Мы будем, по крайней мере, их предлагать. И в том числе и в правила дорожного движения. Ольга Коршун:

Мы находимся на таком новом политическом витке. У нас предстоят две важнейшие избирательные кампании, 2024 и 2025 года. 2024-й – это выборы в местные советы, в парламент, советы депутатов. Потом ВНС, плавно перетекающее в президентскую кампанию. Помня 2020 год, естественно, мы волнуемся, чтобы в этот период безопасность в стране была на высшем уровне. Как наша милиция готовится к этим важнейшим общественно-политическим событиям в Беларуси?