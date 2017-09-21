Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября

Новости Беларуси. Территориальная целостность Союзного государства восстановлена. В результате розыгрыша боевого эпизода войска Беларуси и России сообща выполнили поставленную задачу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активная фаза учения «Запад-2017» завершена.

Личный состав, военная и специальная техника Вооруженных Сил Беларуси уже направляются в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения из Российской Федерации покинут территорию нашей страны до конца сентября. Сегодня участники «Запада», как и предполагалось, начали погрузку вооружения, военной и специальной техники. Российской, в первую очередь. Как и было заявлено раньше, все подразделения и части вернутся в места постоянной дислокации до 30 сентября. Приказ есть приказ.

Юрий Комаров, заместитель начальника штаба такового батальона Вооруженных Сил Российской Федерации:

Польза от данных учений огромная. Мы выполниили совместную боевую задачу и сейчас с чистой совестью возвращаемся домой. Учение «Запад-2017» у наших западных соседей в новостной ленте занимало лидирующие позиции. Говорили много разного, комментировали многие, и также по-разному. Утверждали, что российский контингент останется в Беларуси.

Тем временем в Польше начались крупнейшие военные учения. В маневрах предполагается участие всех видов вооруженных сил. У наших границ подобные маневры проходят с завидным постоянством. Реакция на них традиционно спокойная, как и на то, что сейчас на полигонах сконцентрировано более 17 тысяч военнослужащих плюс 3500 военной техники.