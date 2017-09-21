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Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября

21 сентября 2017 17:49
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Новости Беларуси. Территориальная целостность Союзного государства восстановлена. В результате розыгрыша боевого эпизода войска Беларуси и России сообща выполнили поставленную задачу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активная фаза учения «Запад-2017» завершена.

Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября-1

Личный состав, военная и специальная техника Вооруженных Сил Беларуси уже направляются в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения из Российской Федерации покинут территорию нашей страны до конца сентября.

Сегодня участники «Запада», как и предполагалось, начали погрузку вооружения, военной и специальной техники. Российской, в первую очередь. Как и было заявлено раньше, все подразделения и части вернутся в места постоянной дислокации до 30 сентября. Приказ есть приказ.

Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября-4

Юрий Комаров, заместитель начальника штаба такового батальона Вооруженных Сил Российской Федерации:
Польза от данных учений огромная. Мы выполниили совместную боевую задачу и сейчас с чистой совестью возвращаемся домой.

Учение «Запад-2017» у наших западных соседей в новостной ленте занимало лидирующие позиции. Говорили много разного, комментировали многие, и также по-разному. Утверждали, что российский контингент останется в Беларуси.

Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября-7

Тем временем в Польше начались крупнейшие военные учения. В маневрах предполагается участие всех видов вооруженных сил. У наших границ подобные маневры проходят с завидным постоянством. Реакция на них традиционно спокойная, как и на то, что

сейчас на полигонах сконцентрировано более 17 тысяч военнослужащих плюс 3500 военной техники.

Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября-10

Большая часть – это союзники по НАТО: подразделения из США, Великобритании, Литвы, Латвии, Румынии, Германии, Италии, Грузии и Болгарии. Но точное количество или состав, кто и откуда приедет, никто не указал. Как и не упоминается дата, говоря языком военных, «убытия».

Полигоны так же обозначать не стали.

Обозначили лишь цели: защита природных ресурсов от агрессии со стороны соседнего государства и попыток дестабилизации политической обстановки. О том, что в учениях «Запад-2017» будет участвовать около 3000 российских военных, было известно задолго до первых маневров. Как и о днях, когда они к нам прибудут и когда последний эшелон отправится домой.

# общество # Военные учения # Беларусь-Россия # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Учения «Запад-2017» # Юрий Комаров

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