«Мы выезжаем, звоним, они к нам выходят». Как проверяют белорусов, которые находятся на самоизоляции

Новости Беларуси. Сотрудники Минской области провели более 60 тысяч проверок соблюдения режима самоизоляции. Около 3 тысяч человек уже получили требование оставаться дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в одном Березинском районе более 30 человек находятся в официальной самоизоляции. На нее отведено 14 дней. Согласно правилам, эти люди имеют право сходить в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор. Причем обязательно в маске и перчатках. Если человек живет не один, тогда он должен находиться в отдельной комнате, пользоваться только своей посудой. Сотрудники санэпиднадзора и милиции следят за тем, как жители Березинского района соблюдают самоизоляцию.

Ольга Жуковская, врач Центра гигиены и эпидемиологии Березинского района:

У нас есть списки. Сейчас работает две группы, потому что уже больше прибывших стало. Мы выезжаем, звоним, они к нам выходят, мы с ними общаемся. Это в пределах двух метров, мы с ними близко не контактируем. Используем средства индивидуальной защиты, то есть маски, перчатки, антисептики. Этим мы обеспечены, у нас есть в машинах. У милиции и у нас личные. Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались