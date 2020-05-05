«Мы выезжаем, звоним, они к нам выходят». Как проверяют белорусов, которые находятся на самоизоляции

Новости Беларуси. Сотрудники Минской области провели более 60 тысяч проверок соблюдения режима самоизоляции. Около 3 тысяч человек уже получили требование оставаться дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники Минской области провели более 60 тысяч проверок соблюдения режима самоизоляции. Около 3 тысяч человек уже получили требование оставаться дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Только в одном Березинском районе более 30 человек находятся в официальной самоизоляции. На нее отведено 14 дней. Согласно правилам, эти люди имеют право сходить в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор. Причем обязательно в маске и перчатках. Если человек живет не один, тогда он должен находиться в отдельной комнате, пользоваться только своей посудой.
Сотрудники санэпиднадзора и милиции следят за тем, как жители Березинского района соблюдают самоизоляцию.
Ольга Жуковская, врач Центра гигиены и эпидемиологии Березинского района:
У нас есть списки. Сейчас работает две группы, потому что уже больше прибывших стало. Мы выезжаем, звоним, они к нам выходят, мы с ними общаемся. Это в пределах двух метров, мы с ними близко не контактируем. Используем средства индивидуальной защиты, то есть маски, перчатки, антисептики. Этим мы обеспечены, у нас есть в машинах. У милиции и у нас личные.
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Во время каждой проверки специалисты интересуются самочувствием людей. Следует отметить, что жители Березинского района ответственно подходят к самоизоляции – нарушений пока не выявлено.
Кстати, точного графика работы мобильных групп нет. Проверка может проходить в любое время с 10 до 22 часов.