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«Дороговато, но качество хорошее». Как россияне реагируют на цены в белорусских магазинах?

05 апреля 2022 18:42
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Новости Беларуси. Защитить потребителей и держать в тонусе торговые точки. Парламентарии и профсоюзы продолжают контроль за ценами на социально значимые товары. Почти ежедневно посещают городские и сельские магазины. Находят несправедливые наценки и просроченные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Перечень ассортиментный выдерживается, все есть». Наталья Кочанова провела рейд по магазинам. Подробности здесь.

«Дороговато, но качество хорошее». Как россияне реагируют на цены в белорусских магазинах?-1

Люди не должны чувствовать на себе последствия санкций, а внешняя инфляция не доберется до наших полок. Сенаторы подчеркивают – важна социальная ответственность торговых сетей, а не только погоня за прибылью. Спекулятивного роста цен в Беларуси не допустят. За первый квартал 2022-го сумма штрафов недобросовестным коммерсантам достигла уровня всего 2021 года. А это около миллиона рублей.

«Дороговато, но качество хорошее». Как россияне реагируют на цены в белорусских магазинах?-4

Цены подросли, конечно. Но то, что мы покупали, да и еще и со скидками – в общем, еще жить можно.

«Дороговато, но качество хорошее». Как россияне реагируют на цены в белорусских магазинах?-7

Продукты обманывают. Было раньше килограмм, 900 граммов, а сейчас – 500, 600, а цены те же самые.

«Дороговато, но качество хорошее». Как россияне реагируют на цены в белорусских магазинах?-10

Вообще приехала из России, город Самара. Я в продуктовый пока еще не зашла, но по промышленной группе товаров дороговато, но качество хорошее. У нас Беларусь любят в России.

Чтобы не допустить спекуляций для населения работают горячие линии, куда каждый желающий может сообщить о резком скачке цен. Также на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли запустили онлайн-форму для замечаний. За две недели граждане прислали около 300 сообщений.

Как масло, мука и лекарства чуть не стали дефицитом читайте здесь.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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