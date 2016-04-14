«Мы все ходили с синяками» – мальчик-хулиган избивал детей в санатории под Слуцком, а воспитатели позволяли

Самое безопасное место на Земле – это детский манежик. Очень жаль, что человек на этом месте удается продержаться совсем недолго. Героиня этого сюжета – столичная девочка Саша, которая с благословения своих родителей отправилась отдыхать в детский санаторий. Почему последний, по мнению ее отца, стал опасным?

Время – главный ресурс, здоровье – великая ценность, а дети – доступный способ бессмертия. Для минчанина Виктора Тарасевича базовые человеческие ценности недавно подверглись опасности. А началось всё с того, что в феврале мужчина решил отправить дочку в санаторий.

Виктор Тарасевич:

Как раз у неё было обострение цистита, а санаторий, здесь написано, что «болезни системы почек лечит детский санаторий «Случь», который находится в Слуцком районе. Ну, мы решили, что, после проведённого лечения, ребёнку не помешает ещё подлечиться там, отдохнуть и набраться сил.

Доверив ребёнка воспитателям санатория, Виктор рассчитывал, что его дочь возьмёт от природы свежий воздух, из столовой – витамины, белки, углеводы, а от сверстников – приятное общение. Не думал Виктор, что «в довесок» 8-летняя Саша регулярно будет получать тумаки – от местного хулигана.

Виктор Тарасевич:

Ну, звонили, созванивались с дочерью (чаще она мне звонила). В один прекрасный момент она говорит: «Папа, такая ситуация: в моём отряде мальчик, он меня бьёт кулаками, бьёт ногами на уроках, а в перемену – линейкой бьёт. Я обращалась к преподавателям. Все делают вид, что ничего не происходит».

Воспитатели, которые на время смены в лагере или санатории несут ответственность за жизнь и здоровье детей, заверили Виктора, что ситуация под контролем, его дочка в безопасности, а конфликт с соседом по отряду, Владом – обычное недоразумение. Вот только вернулась Саша с лечебного отдыха вся в синяках.

Виктор Тарасевич:

Когда я приехал Сашу забирать, она мне ничего не сказала. Я увидел все эти синяки на ней, когда она приехала домой и пошла в душ мыться. У меня шок был. У меня был просто шок!

Александра Тарасевич:

На уроках, когда мы собирались в столовую, в раздевалке. Он к нам в комнату заходил и тоже бил всех. Я ему давала сдачи, я даже пыталась убежать, чтоб он больше меня никогда не увидел. Но он всё равно всегда подходил, бился.

А дальше было заявление родителей в милицию, снятие побоев у девочки и лаконичное общение с администрацией санатория «Случь», а также с вышестоящей организацией – ОАО «Белагроздравница». Судмедэкспертиза обнаружила у Саши легкие телесные повреждения. После проверок и правоохранители, и специалисты «Белагроздравницы» признали, что претензии родителей Саши необоснованны.

Валентина Соловей, заведующая отделением воспитательной и культурно-массовой работы детского санатория «Случь»:

Отец девочки в день отъезда также не высказал никаких претензий в адрес работников санатория. Для нас полной неожиданностью была его устная жалоба директору на третий день после отъезда. Экспертиза подтверждает, что не было даже кратковременного вреда и расстройства здоровья. С эмоциональным и психологическим настроем у Сашеньки тоже было все в порядке.

Виктор Тарасевич:

Я просто хочу, чтобы людей наказали, которые виновны. И сейчас я буду подавать заявление в суд, потому что везде пришли отказы. Повторный отказ от прокуратуры пришёл, из милиции.

Заметим, что претензии у Виктора не к родителям хулигана Влада, а к воспитателям санатория. Ведь именно педагоги не досмотрели ребенка.

Евгений Побережнюк, адвокат:

Если будет установлено, что телесные повреждения ребёнку были причинены в период нахождения его в лагере, и они были по причине недосмотра персонала, тогда претензию можно предъявлять к администрации санатория.

Только в суде можно будет определить меру наказания для воспитателей. Что касается моральной компенсации, то она может варьироваться.

Евгений Побережнюк, адвокат:

Адекватная сумма за причинение лёгких телесных повреждений – около 10 млн., с учётом того, что это малолетнее лицо.

Однако без доказательств обвинение в периодических избиениях несет весьма условный характер. Нужны, по крайней мере, свидетельские показания. К слову, детей, пострадавших в санатории от агрессивного мальчика, увы, много. Например, Костя Журавский из Жодино был в той же смене, что и Саша. С разрешения мамы, мальчик делится впечатлениями об отдыхе.

Константин Журавский, г. Жодино:

Мы все ходили с синяками. Он всех нас бил и матом ругался. Мы вообще сначала игнорировали, а потом, когда он надоел уже, мы жаловались воспитателям. Воспитатели нам говорили: «Потерпите». А мы не могли терпеть того, что нас унижают, во-первых. А во-вторых, бьют ни за что?!

Валентина Соловей, заведующая отделением воспитательной и культурно-массовой работы детского санатория «Случь»:

Да, действительно, Малькевич Влад — обездоленный ребенок, одноклассник Сашеньки, мальчик из приемной семьи, но ни к администрации, ни к сотрудникам санатория на его поведение жалоб со стороны родителей и других отдыхающих не было. Впервые за 33 года санаторий получает жалобу на травму после отъезда.

Репутацию, как известно, трудно заслужить, зато потерять доброе имя можно в два счёта. Мы не знаем, чем закончится разбирательство возмущенных родителей со здравницей и как оно отразится на авторитете учреждения.

Виктор Тарасевич:

Я буду подавать в суд по месту жительства и буду требовать материальную компенсацию за нанесение физического страдания моему ребёнку и морального вреда

Спустя два месяца после выписки из санатория синяки на теле Саши прошли, а настроение улучшилось. Девочка готовится к летним каникулам, но родители в следующий раз крепко подумают, прежде чем отправить дочь на отдых одну.

Валентина Соловей, заведующая отделением воспитательной и культурно-массовой работы детского санатория «Случь»:

Приглашаем всех в один из лучших санаториев нашей страны, с целью на деле опровергнуть сказанное выше и данную жалобу. Мы желаем здоровья, как и все работники «Белагроздравницы», здоровья вам, уважаемые телезрители, и всем вашим детям. Будьте добры, приезжайте в санаторий «Случь».

Считается, что детство заканчивается тогда, когда появляются воспоминания, вызывающие грусть. Хочется верить, что в настоящем Саша забыла о синяках и ссадинах и радуется расцветающей весне.

