«100 идей для СНГ» — молодежные стартапы презентовали в Минске

Новости Беларуси. Креатив, фантазия и прорывные проекты. В Беларуси открылась первая международная выставка-презентация «100 идей для СНГ».

В Национальной библиотеке десятки инноваторов из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана и Армении представили свои уникальные разработки. Это проекты в области промышленности, науки, образования, культуры и медицины. Каждый из них прошел национальный отбор в своей стране. Эксперты оценят актуальность и практическую значимость работ, новизну идеи, а также современные, инновационные подходы. По итогам будут выбраны лучшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Петрусев, участник выставки-презентации «Сто идей для СНГ»:

У нас имеется два датчика, которые отслеживают источник света. Если повернуть его, то он будет снова поворачиваться. Наша разработка выгодно отличается, во-первых, по себестоимости, также по температуре эксплуатации, то есть она может работать при температуре до минус 35 градусов.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Очень хотелось бы, чтобы эта инициатива по «100 идей для СНГ» переросла в еще большую инициативу, когда молодежь разных стран объединялась бы и выдавала совместные проекты, совместные какие-то решения для глобальных проблем.