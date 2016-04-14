Прямой эфир

Шоу мыльных пузырей, запуск шаров в небо: какие сюрпризы делают для своих жён новоиспеченные папы?

14 апреля 2016 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Им больше не нужно стоять в томительном ожидании под окнами роддома, да и любоваться маленьким живым чудом они могут любоваться уже не через стекло.

Они – новоиспечённые папы, которые за подаренную жизнь и безразмерное счастье готовы благодарить своих любимых жён так, чтобы слышал весь мир.

О том, что у Сергея Пунтуса появилась на свет дочурка Лиза, говорили даже новостные порталы и телеканалы, ведь молодой папа организовал настоящий флеш-моб. Сцена с доктором, который пытается разогнать оркестр, – постановочная. А вот стражи порядка, вспоминает Сергей, пытались «утихомирить» творческую группу по-настоящему. Однако, и милиция всё-таки оказалась бессильна перед счастьем молодых родителей.

На подготовку представления и на репетицию ушло 2 дня. Незабываемые впечатления у супруги Ольги остались на всю жизнь.

А вот в семью Киселевых аист прилетает уже не в первый раз. У старшей дочки Лизы появился долгожданный братик Никита.

Сюрпризы на пороге родильных домов бывают разные. И торты, и кареты, и шоу из мыльных пузырей и запуск шаров в небо. Главное здесь – не размах подарка, а искренние чувства и эмоции, которые хочется выразить.

Уехать из дома вдвоём, а через несколько дней вернуться втроём и даже вчетвером – вот оно, семейное счастье. Такие перемены в жизни хочется сделать яркими и незабываемыми.

# общество # Беременность и роды # Фотофакт # Дети # Сергей Пунтус # Алексей Киселев

Другие новости рубрики

Все новости
Совместные военные учения Беларуси и России: база условного противника успешно уничтожена
14 апреля 2016 06:29

Совместные военные учения Беларуси и России: база условного противника успешно уничтожена

С 14 апреля за международные посылки дороже 22 евро придется платить
14 апреля 2016 06:29

С 14 апреля за международные посылки дороже 22 евро придется платить

Мингорисполком: Путевки в детские загородные оздоровительные лагеря удешевят
13 апреля 2016 18:32

Мингорисполком: Путевки в детские загородные оздоровительные лагеря удешевят