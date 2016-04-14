Шоу мыльных пузырей, запуск шаров в небо: какие сюрпризы делают для своих жён новоиспеченные папы?

Им больше не нужно стоять в томительном ожидании под окнами роддома, да и любоваться маленьким живым чудом они могут любоваться уже не через стекло.

Они – новоиспечённые папы, которые за подаренную жизнь и безразмерное счастье готовы благодарить своих любимых жён так, чтобы слышал весь мир.

О том, что у Сергея Пунтуса появилась на свет дочурка Лиза, говорили даже новостные порталы и телеканалы, ведь молодой папа организовал настоящий флеш-моб. Сцена с доктором, который пытается разогнать оркестр, – постановочная. А вот стражи порядка, вспоминает Сергей, пытались «утихомирить» творческую группу по-настоящему. Однако, и милиция всё-таки оказалась бессильна перед счастьем молодых родителей.

На подготовку представления и на репетицию ушло 2 дня. Незабываемые впечатления у супруги Ольги остались на всю жизнь.

А вот в семью Киселевых аист прилетает уже не в первый раз. У старшей дочки Лизы появился долгожданный братик Никита.

Сюрпризы на пороге родильных домов бывают разные. И торты, и кареты, и шоу из мыльных пузырей и запуск шаров в небо. Главное здесь – не размах подарка, а искренние чувства и эмоции, которые хочется выразить.

Уехать из дома вдвоём, а через несколько дней вернуться втроём и даже вчетвером – вот оно, семейное счастье. Такие перемены в жизни хочется сделать яркими и незабываемыми.