«Мы верим – она помогает»: чудотворной иконе Божией Матери в Раковичах исполнилось 300 лет

Новости Беларуси. 300 лет белорусской святыне: агрогородок Раковичи стал настоящим местом паломничества. Популярность деревни возрастает благодаря чудотворной иконе Божией матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По преданию, в XVIII веке местному помещику во сне явилась Пресвятая Богородица. Утром он нашел икону Пречистой Девы, плывшую по реке против течения.

На том месте на свои средства он воздвиг церковь. Раковичская икона начала обретать славу чудотворной. В церкви сохранились записи священников разных лет о долгожданных исцелениях.

Тамара Выговская, турист (Россия):

Она помогла мне с ногами, потому что мне сильно болели ноги. Вот два года тому назад я начала приезжать сюда. Мы верим – она помогает.

Иерей Сергий Романко, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Раковичи:

Над образом Богоматери и Спасителя находятся короны. Традиция такая совершенно не православная, поскольку коронуют иконы обычно католики. Иконы, которые проявили себя какими-то чудотворениями и подтверждено это, иконы, которые почитаются людьми.