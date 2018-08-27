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«Мы верим – она помогает»: чудотворной иконе Божией Матери в Раковичах исполнилось 300 лет

27 августа 2018 06:49
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Новости Беларуси. 300 лет белорусской святыне: агрогородок Раковичи стал настоящим местом паломничества. Популярность деревни возрастает благодаря чудотворной иконе Божией матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы верим – она помогает»: чудотворной иконе Божией Матери в Раковичах исполнилось 300 лет-1

По преданию, в XVIII веке местному помещику во сне явилась Пресвятая Богородица. Утром он нашел икону Пречистой Девы, плывшую по реке против течения.

«Мы верим – она помогает»: чудотворной иконе Божией Матери в Раковичах исполнилось 300 лет-4

На том месте на свои средства он воздвиг церковь. Раковичская икона начала обретать славу чудотворной. В церкви сохранились записи священников разных лет о долгожданных исцелениях.

«Мы верим – она помогает»: чудотворной иконе Божией Матери в Раковичах исполнилось 300 лет-7

Тамара Выговская, турист (Россия):
Она помогла мне с ногами, потому что мне сильно болели ноги. Вот два года тому назад я начала приезжать сюда. Мы верим – она помогает.

«Мы верим – она помогает»: чудотворной иконе Божией Матери в Раковичах исполнилось 300 лет-10

Иерей Сергий Романко, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Раковичи:
Над образом Богоматери и Спасителя находятся короны. Традиция такая совершенно не православная, поскольку коронуют иконы обычно католики. Иконы, которые проявили себя какими-то чудотворениями и подтверждено это, иконы, которые почитаются людьми.

«Мы верим – она помогает»: чудотворной иконе Божией Матери в Раковичах исполнилось 300 лет-13

Ежегодно в августе здесь проходит праздник в честь чудотворной иконы Божией Матери. И вот уже почти 300 лет сюда идут и едут из разных стран, чтобы найти в душе покой, а в жизни – место чуду.

# Православные в Беларуси # общество # Тамара Выговская # Сергий Романко # Фотофакт

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