Александр Лукашенко прокомментировал периодически появляющуюся информацию по поводу своих «страхов»

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал периодически появляющуюся информацию по поводу своих так называемых страхов. Соответствующие заявления он сделал во время интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было посвящено итогам переговоров президентов Беларуси и России 22 августа в Сочи, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я в обзоре прочитал разные толкования на тему страхов, ужасов для Лукашенко в будущем и так далее. Во-первых, мне уже ничего не страшно. Я человек, прошедший через многие страхи. Но есть один страх, если его можно страхом назвать, – это экономика. Я всегда об этом говорю. Если будет у нас развиваться нормально экономика, будут более-менее нормально жить наши люди, ну хотя бы как сейчас, никаких страхов для белорусов быть не может. Не существует таких страхов. Ни внешняя агрессия, ни что нас кто-то поработит, захватит, что нас кто-то подчинит, растворит… Никаких больше страхов нет, кроме экономики.

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Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах с Владимиром Путиным обсуждались вопросы международных отношений, в том числе состояние американо-российских отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот контекст касается и нас. Потому что от взаимоотношений России с внешним миром, с Западом, и особенно с Соединенными Штатами Америки (хвастаться, к сожалению, нечем, мы это все понимаем) зависит и развитие Беларуси. И для нас очень важно, как будет развиваться экономика.



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