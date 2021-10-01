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«Мы ведём конструктивный разговор». О чём говорили на встрече Натальи Кочановой с делегацией Союза женщин России?

01 октября 2021 20:33
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Новости Беларуси. Накануне Евразийского женского форума в Минске прошла встреча Натальи Кочановой с делегацией Союза женщин России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Совета Республики отметила, что сотрудничество стран-соседей сегодня развивается по всем направлениям, и женщины принимают в этом активное участие.

«Мы ведём конструктивный разговор». О чём говорили на встрече Натальи Кочановой с делегацией Союза женщин России?-1

Звучали на встрече и острые темы. Например, обсуждались вызовы, с которыми Беларусь столкнулась в 2020-м. Председатель Совета Республики поблагодарила россиян за поддержку в сложное время. Важно и сейчас сохранять крепкие партнерские связи. Страны продолжают интеграционные процессы, в том числе подписание дорожных карт. Как отметили на встрече, у России и Беларуси есть схожие проблемы, сейчас ведется работа для решения их на законодательном уровне.

«Мы ведём конструктивный разговор». О чём говорили на встрече Натальи Кочановой с делегацией Союза женщин России?-4

Елена Драпеко, депутат Государственной думы России, секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» по вопросам культурной политики:
Мы договорились о сотрудничестве по нескольким темам. Одна из них рассматривает вопрос о незаконном вывозе культурных ценностей. И вторая тема – это поисковые отряды. Допустим, археологические памятники и земля находятся в раздельном обороте, а останки наших воинов, погибших во время Великой Отечественной войны и даже Первой мировой войны, они не находятся в раздельном обороте. Поэтому частные собственники иногда препятствуют проведению поисковых работ на своей территории.

«Мы ведём конструктивный разговор». О чём говорили на встрече Натальи Кочановой с делегацией Союза женщин России?-7

Елена Калинина, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» – «Женский альянс»:
Мы ведем конструктивный разговор, мы говорим о будущем. Мы говорим о том, какие факторы создать либо устранить для того, чтобы сотрудничество женщин России и Беларуси было эффективным. В противовес всем этим протестным действиям мы хотим представить наше желание сотрудничать.

«Мы ведём конструктивный разговор». О чём говорили на встрече Натальи Кочановой с делегацией Союза женщин России?-10

Как было подчеркнуто, чтобы определить пути и тактику развития необходимы именно личные встречи. Стороны намерены поддерживать общение и далее.

# Беларусь-Россия # общество # Наталья Кочанова # Елена Драпеко # Елена Калинина # Фотофакт

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