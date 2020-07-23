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«Мы уверенно смотрим в будущее». Какую поддержку на «Гродно-Азоте» оказывают молодым специалистам

23 июля 2020 11:40
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Новости Беларуси. Начальник отделения цеха «Аммиак-3» ОАО «Гродно-Азот» Ольга Соловьёва рассказала, какую поддержку на предприятии оказывают молодым специалистам.

На предприятии «Гродно-Азот» открыты дороги для молодых работников в профессиональном и карьерном росте

Ольга Соловьёва, начальник отделения цеха «Аммиак-3» ОАО «Гродно-Азот»:
Я представляю активную молодежь предприятия «Гродно-Азот». Работаю на предприятии чуть больше 8 лет. У нас открыты дороги для молодых работников в профессиональном и карьерном росте, а также в самореализации в других сферах.

«Огромное внимание уделяется социальной поддержке работников»

На нашем предприятии огромное внимание уделяется социальной поддержке работников, в том числе и молодых. Руководство предприятия всегда принимает идеи, инициативы молодежи, будь то проведение профессиональных конкурсов или экскурсий по предприятию для молодых работников.

Также приветствуются всегда встречи поколений, встречи с ветеранами труда для передачи опыта и другие культурно-массовые мероприятия.

Производство не стоит на месте. Мы уверенно смотрим в будущее

Несмотря на то, что нашему предприятию более 55 лет, производство не стоит на месте: технологии обновляются, оборудование обновляется, проводится модернизация. Запланировано строительство новых производств при поддержке государства. Работников ждут большие перспективы, и мы уверенно смотрим в будущее.

# Предприятия Беларуси # общество # Ольга Соловьева # Фотофакт

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