Клишевич о распределении: «Сегодня пол-Европы хотело бы, если не вся, иметь такие социальные гарантии»

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Когда мы даже сегодня говорим про распределение – социальное благо, по сути дела, для каждого молодого человека. И сегодня, наверное, пол-Европы хотело бы, если не вся, иметь такие социальные гарантии. У нас, в том числе, с помощью идеологических каких-то доктрин, догм – не наших, которые нам навязываются извне, пытаются доказать и доказывают какой-то части молодёжи, что это зло, что этого не должно быть. Хотя любой здравомыслящий взрослый человек, естественно, скажет, что это благо и от этого отказываться нельзя.

Потому что в той же Польше – сегодня мы понимаем, там без первого рабочего места какой уровень безработицы – порядка 20% молодых ребят не могут найти работу и едут посудомойками по всей Европе, в Америке работают просто, чтобы получить опыт. Потому что опыта нет. А везде любые нормальные специальности требуют опыта. У нас этот опыт человеку дают просто, как говорится, бесплатно. И государство это обеспечивает.

И так по многим другим направлениям работаем. Поэтому здесь тоже нам нужно посмотреть, может быть, пересмотреть нашу систему социальной поддержки, в том числе и молодёжи, не с точки зрения сократить, а сделать так, чтобы человек понимал, что это благо. И в том числе, конечно же, имел выбор: не хочешь – не делай. Не иди и смотри, и потом сравнивай, куда ты попал. Но это жизнь человека, это судьба человека. Если он выбор сделал неправильный, он опять же, как всегда у нас, по традиции, будет винить государство, что государство ему не помогло сделать правильный выбор.