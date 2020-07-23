«Недавно оскорбили наших активистов, которые выступали за главу государства на одном из пикетов. Все эти деятели будут наказаны, я уверен»

Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира».

Клишевич о распределении: «Сегодня пол-Европы хотело бы, если не вся, иметь такие социальные гарантии»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

На сегодняшний день у молодёжи масса искушений. Самых разнообразных фантиков, упаковок, которые чарующе выглядят. Как с этим бороться? Потому что всегда есть люди, которые используют вас в качестве средства для достижения весьма своекорыстных целей? Как не быть использованным в качестве, скажем так, либо картинки для кого-то, либо пушечного мяса для других.