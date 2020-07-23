«Недавно оскорбили наших активистов, которые выступали за главу государства на одном из пикетов. Все эти деятели будут наказаны, я уверен»
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира».
Клишевич о распределении: «Сегодня пол-Европы хотело бы, если не вся, иметь такие социальные гарантии»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
На сегодняшний день у молодёжи масса искушений. Самых разнообразных фантиков, упаковок, которые чарующе выглядят. Как с этим бороться? Потому что всегда есть люди, которые используют вас в качестве средства для достижения весьма своекорыстных целей? Как не быть использованным в качестве, скажем так, либо картинки для кого-то, либо пушечного мяса для других.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Здесь ещё один плюс нашего государства необходимо отметить – это система органов, которые обеспечивают защиту наших граждан. По всем направлениям. И в Беларуси они, кстати, эффективно работают. Буквально недавно оскорбили наших активистов, которые выступали за главу государства на одном из пикетов. Да и просто участвовали в этом пикете. Все эти деятели будут наказаны, я уверен. Сегодня административные дела, уголовные дела возбуждаются. И это одна из форм, в том числе, государственной помощи нашим жителям, нашей молодёжи – оградить их от криминала. Обычного, простого криминала.
Если мы говорим не о криминале, а просто об этих вещах, на которые молодёжь может «клевать», но которое могут быть вредными для них – здесь мы опять же возвращаемся к такому понятию – это семья. Если тебя не научили там, то, к сожалению, вряд ли ты, не попробовав, не обжёгшись, не поймёшь, что это такое.
Поэтому, к сожалению, сегодня тут один метод. Не научили в семье, криминал жёсткий – не обрубило государство его – значит, тут у тебя есть твоя личная голова. Если у нас в стране есть система образования, каждый может получить – тебя научили, показали, рассказали. Дальше выбор за тобой. Опёкся – к сожалению, значит так получилось.