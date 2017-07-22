Мы только вышли из аэропорта, и сразу поняли, что это чистая страна: впечатления японских школьников о Беларуси

Новости Беларуси. «Зубренок» вновь принимает юных туристов из Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостями самого знаменитого белорусского детского лагеря станут более 100 иностранных школьников. Они ежегодно приезжают к нам из регионов, пострадавших от стихийных бедствий.

Первая группа подростков прибыла в Минск 22 июля, еще одну ждут в конце месяца.

На берегу Нарочи ребят ждет не только курс оздоровления, но и насыщенная культурная программа. Они также посетят Гомельскую область, где своими глазами увидят возрожденные после аварии на Чернобыльской атомной электростанции земли.