Мы только вышли из аэропорта, и сразу поняли, что это чистая страна: впечатления японских школьников о Беларуси
Новости Беларуси. «Зубренок» вновь принимает юных туристов из Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостями самого знаменитого белорусского детского лагеря станут более 100 иностранных школьников. Они ежегодно приезжают к нам из регионов, пострадавших от стихийных бедствий.
Первая группа подростков прибыла в Минск 22 июля, еще одну ждут в конце месяца.
На берегу Нарочи ребят ждет не только курс оздоровления, но и насыщенная культурная программа. Они также посетят Гомельскую область, где своими глазами увидят возрожденные после аварии на Чернобыльской атомной электростанции земли.
Японские школьники:
Очень здорово побывать здесь. Мы только вышли из аэропорта, и сразу поняли, что это чистая страна. Вокруг леса, приятно дышать, чистый воздух. О Беларуси, к сожалению, знаю немного.
Но надеюсь познакомиться с вашей страной поближе.
Я здесь впервые. Очень счастлива, что сюда приехала. У меня знакомый в прошлом году по этой же оздоровительной программе отдыхал в «Зубренке», очень много рассказывал о вашей стране.
Знаю, что белорусы ценят свою культуру.
Нынешний визит шестой по счету. За минувшие годы с Беларусью таким образом познакомились уже около 1000 японских детей.