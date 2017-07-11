Мы создаем блок в защиту мира: журналисты из 52 стран прибыли на XIX конгресс ВАРП в Минске

Новости Беларуси. Сохранение славянской культуры станет главной темой Всемирного конгресса русской прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение всего дня в Минск прибывали участники форума. Это представители русскоязычных средств массовой информации из 52 стран. Уже 12 июля журналисты и медиаменеджеры будут вести дискуссии по самым разным вопросам. Все ключевые события форума будет широко освещать наш телеканал. Передвижные телестудии СТВ уже готовы к работе.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Культура русского языка сегодня рассыпана от Австралии до Перу. На великом и могучем говорят журналисты из почти 80 стран мира. У русской прессы нет границ, зато есть общие задачи. Уже завтра Минск снова станет дискуссионной площадкой мирового масштаба. Журналисты и медиа-менеджеры в белорусскую столицу прибывали в течение всего дня. Размах конгресса подчеркивают цифры: участие в форуме подтвердили представители более чем пяти десятков стран.

Виталий Игнатенко, глава Всемирной ассоциации русской прессы:

Главная наша тема – сохранение русскоязычного пространства, сохранение славянской культуры, не обязательно русской. Это должно быть очень важно для всех, кто видит в славянских народах большую душу, большое нравственное начало. Это все у нас есть. Конгресс русской прессы проходит ежегодно. Наша страна принимает форум во второй раз. Уже 12 июля под крышей «БелЭкспо» журналисты соберутся на пленарном заседании. Ключевое мероприятие конгресса будет широко освещать наш телеканал. 7 телекамер, передвижная телевизионная станция СТВ – все это будет обеспечивать трансляцию форума как на большие экраны, так в пресс-центр.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, ответственный секретарь Всемирной ассоциации русской прессы:

Естественно, мы обсуждаем на наших конгрессах профессиональные вопросы. Сегодня в условиях современных вызовов, в условиях технологических, иных вызовов настало время поговорить в том числе и о цифровой революции в нашем с вами профессиональном деле.

Анастасия Лесникова, главный редактор журнала «Моя Мальта» (Мальта):

Задач у русскоязычной прессы в разных странах мира достаточно много, и это, конечно, нелегкое дело. И ежегодный конгресс ВАРПа, безусловно, нам очень помогает обмениваться опытом, получать профессиональные консультации, обмениваться контактами. Консолидация русскоязычных СМИ. За ней – крепкий фундамент, в том числе исторический. Свой визит журналисты начинают у монумента Победы, здесь же говорят об угрозах современности.

Искандар Кфури, главный редактор журнала «Восток-инвест» (Ливан):

Очень опасное явление сегодня терроризм. Это чума, это похоже на нацизм. Все вместе должны быть едины, чтобы могли ответить. А русская пресса тут выполняет роль. Мы создаем блок в защиту миру, защиту тех ценностей, которые вы тут, в Беларуси, защитили 70 лет назад. У участников конгресса насыщенная программа. Уже вечером журналисты отправились в Национальный олимпийский комитет. Там медийным гостям рассказали о спортивных достижениях Беларуси, а также устроили презентацию вторых Европейских игр, ведь через два года они пройдут в нашей стране.