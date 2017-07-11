Прямой эфир

По всей Беларуси в ночь с 11 на 12 июля прогремят грозы

11 июля 2017 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности, объявленный на 11 июля, все-таки дал о себе знать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни и грозы прошли по югу Беларуси, в Брестской области. Больше всего досталось Пружанскому и Каменецкому районам. В отдельных местах выпало 10 миллиметров осадков. Порывы ветра достигали 14 метров в секунду. А вот Брест стихия миновала.

Впрочем, штормовое предупреждение сохраняется.

По прогнозам синоптиков грозы ожидаются в большинстве районов Беларуси уже ночью.

По всей Беларуси в ночь с 11 на 12 июля прогремят грозы-1

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Адрес не называется, срок пребывания неограничен: где спрятаться от семейного насилия
11 июля 2017 16:24

Адрес не называется, срок пребывания неограничен: где спрятаться от семейного насилия

Зачем нести клеща в лабораторию?
11 июля 2017 16:09

Зачем нести клеща в лабораторию?

От 32 до 170 рублей за метр: где находятся самые дорогие земли в Беларуси
11 июля 2017 16:00

От 32 до 170 рублей за метр: где находятся самые дорогие земли в Беларуси