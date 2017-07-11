Адрес не называется, срок пребывания неограничен: где спрятаться от семейного насилия

Новости Беларуси. Кризисные комнаты для жертв семейного насилия работают в Минской области. Они созданы при центрах социального обслуживания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Туда может обратиться каждый, вне зависимости от пола и возраста тех, кто пострадал дома. Правоохранители отмечают рост таких преступлений и высокую их скрытность. Жертвы, как правило, не бросаются за помощью, а наоборот боятся огласки.

Считается, что это стыдно. А зачастую – просто страшно.

Специалисты призывают не терпеть: позвонить или прийти в территориальный центр социального обслуживания населения. Подсказать, где укрыться от насилия, могут также в милиции, больнице, а также в отделе образования райисполкома. Адрес временного убежища не называется. Срок пребывания в кризисном комнате неограничен.