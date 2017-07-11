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Адрес не называется, срок пребывания неограничен: где спрятаться от семейного насилия

11 июля 2017 16:24
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Новости Беларуси. Кризисные комнаты для жертв семейного насилия работают в Минской области. Они созданы при центрах социального обслуживания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Туда может обратиться каждый, вне зависимости от пола и возраста тех, кто пострадал дома. Правоохранители отмечают рост таких преступлений и высокую их скрытность. Жертвы, как правило, не бросаются за помощью, а наоборот боятся огласки.

Считается, что это стыдно. А зачастую просто страшно.

Специалисты призывают не терпеть: позвонить или прийти в территориальный центр социального обслуживания населения. Подсказать, где укрыться от насилия, могут также в милиции, больнице, а также в отделе образования райисполкома. Адрес временного убежища не называется. Срок пребывания в кризисном комнате неограничен.

Адрес не называется, срок пребывания неограничен: где спрятаться от семейного насилия-1

Сергей Канашевич, заведующий отделением социальной реабилитации и адаптации Крупского территориального центра социального обслуживания населения:
Пребывание в кризисной комнате предусматривает собой комплекс услуг, который предоставляется человеку бесплатно. В том числе входит проживание, помощь психолога, юридическая помощь.

Помимо пребывания, изолирования от агрессора, так же предоставляли услуги по трудоустройству,

оказывалась помощь Красным Крестом.

Адрес не называется, срок пребывания неограничен: где спрятаться от семейного насилия-4

Оксана Шабанова, психолог Крупского территориального центра социального обслуживания:
Беда может случиться в любое время дня. И если в ночное время или вечернее позднее пострадавшему достаточно позвонить по номеру 102, обратиться в милицию. Вызванный наряд милиции доставит пострадавшего в кризисную комнату. И если человек находится действительно в какой-то критической ситуации, кризисной ситуации, не говоря о том, что она опасна для здовья и жизни, не надо бояться.

На самом деле только тогда помощь придет, когда за ней человек сам, добровольно сможет обратиться.

# общество # Социальная помощь # Фотофакт # Сергей Канашевич # Оксана Шабанова

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