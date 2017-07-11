Адрес не называется, срок пребывания неограничен: где спрятаться от семейного насилия

Новости Беларуси. Кризисные комнаты для жертв семейного насилия работают в Минской области. Они созданы при центрах социального обслуживания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Туда может обратиться каждый, вне зависимости от пола и возраста тех, кто пострадал дома. Правоохранители отмечают рост таких преступлений и высокую их скрытность. Жертвы, как правило, не бросаются за помощью, а наоборот боятся огласки.
Считается, что это стыдно. А зачастую – просто страшно.
Специалисты призывают не терпеть: позвонить или прийти в территориальный центр социального обслуживания населения. Подсказать, где укрыться от насилия, могут также в милиции, больнице, а также в отделе образования райисполкома. Адрес временного убежища не называется. Срок пребывания в кризисном комнате неограничен.
Сергей Канашевич, заведующий отделением социальной реабилитации и адаптации Крупского территориального центра социального обслуживания населения:
Пребывание в кризисной комнате предусматривает собой комплекс услуг, который предоставляется человеку бесплатно. В том числе входит проживание, помощь психолога, юридическая помощь.
Помимо пребывания, изолирования от агрессора, так же предоставляли услуги по трудоустройству,
оказывалась помощь Красным Крестом.
Оксана Шабанова, психолог Крупского территориального центра социального обслуживания:
Беда может случиться в любое время дня. И если в ночное время или вечернее позднее пострадавшему достаточно позвонить по номеру 102, обратиться в милицию. Вызванный наряд милиции доставит пострадавшего в кризисную комнату. И если человек находится действительно в какой-то критической ситуации, кризисной ситуации, не говоря о том, что она опасна для здовья и жизни, не надо бояться.
На самом деле только тогда помощь придет, когда за ней человек сам, добровольно сможет обратиться.