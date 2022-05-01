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В Беларуси на границе вводится обязательная дезинфекция транспорта

01 мая 2022 07:58
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Беларусь с 1 мая вводит обязательную дезинфекцию транспорта на границе. Это предусмотрено указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси на границе вводится обязательная дезинфекция транспорта-1

Эффективность метода доказана экспериментальным путем. В пункте пропуска «Новая Гута» более полугода обрабатывались автобусы, легковые и грузовые автомобили. Всего около 60 тысяч единиц. Госветслужбой до проведения дезинфекции отбирались и исследовались пробы. В некоторых из них выявлялось наличие кишечной палочки и стафилококка. Снизить риск ввоза на территорию Беларуси возбудителей опасных инфекций и бактерий – цель нововведения.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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