«Мы сделаем всё, чтобы здесь было спокойно и уютно». Полторы сотни сотрудников милиции наградили в Брестской крепости

Новости Беларуси. Полторы сотни сотрудников Министерства внутренних дел были удостоены наград в Брестской крепости. На священной для каждого белоруса земле отметили тех, кто изо дня в день стоит на страже правопорядка, безопасности и покоя граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня брестской милиции исполняется 82 года. Положение на границе сперва всего СССР, а теперь Союзного государства требует от брестских сотрудников охраны правопорядка высокого уровня профессионализма. В современных условиях они являются основой для суверенитета и стабильности внутри государства. Больше сотни медалей «За отличие в охране общественного порядка» – как признание заслуг в самое непростое время для Беларуси.

Роман Овсянников, сотрудник Пинского ГОВД:

Сегодня, когда я стоял перед этой стелой, вспомнил: у меня прапрадед погиб в первые дни Великой Отечественной войны. И мне было очень приятно, что я как его наследник, правнук тоже был удостоен государственной награды за вклад в защиту своей Родины и Отечества.

Валентин Пашкевич, командир взвода ОМОНа УВД Брестской облисполкома:

Я убежден, что на профессионалах, на преданных своему делу, на верных присяге, верных Родине сотрудниках держится не только настоящее, но и будущее нашего государства.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Чего ждет от нас государство? Я думаю, что 82 года и в целом каждый день каждый житель нашей страны, гости нашей страны всегда хотят спокойствия, хотят спокойно ходить по улицам. Мы сделаем все возможное, чтобы здесь было тихо, спокойно, уютно и комфортно для всех, кто живет в нашей стране.