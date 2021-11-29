Депутат Палаты представителей: нам надо перевернуть мировоззрение нашей молодёжи, чтобы всё-таки люди шли в село

Новости Беларуси. За ситуацией на границе следят и парламентарии. В первую очередь, чтобы доводить до международного сообщества информацию об истинном положении вещей и оперативно реагировать на все недружественные выпады против Беларуси. Это отметил 29 ноября спикер Владимир Андрейченко во время совместного заседания обеих палат Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это традиционный отчет правительства о проделанной работе. О развитии агропромышленного сектора доложил заместитель премьер-министра Александр Субботин. В сельском хозяйстве по большинству показателей прогнозы 2021-го выше средних за пятилетку. Преуспели в производстве молока. Благодаря верно выбранной стратегии белорусы полностью обеспечивают себя сахаром. В целом качество и натуральность продукции позволяют занимать новые экспортные ниши. Растет и выручка предприятий. АПК наращивает производственный потенциал. В планах не менее 10 миллионов тонн зерна и 6 миллионов тонн картофеля в год по итогам пятилетки.

После доклада вице-премьер ответил на вопросы депутатов и сенаторов. В частности, интересовались, как идет цифровизация агросектора, решается кадровый вопрос, какую работу ведет правительство по сокращению убыточных сельхозпредприятий. Их количество за последнее время сократилось до 75 благодаря принимаемым мерам по оздоровлению предприятий. На местах проблему решают индивидуально по каждому хозяйству: где-то укрупнение, где-то кредит под бизнес-план. Затронули тему привлечения инвесторов.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Чтобы запустить новый инвестиционный цикл, рассматривается как одно из предложений – возможность чуть-чуть дальше сдвинуть долги, чтобы более комфортно было инвестору. Это как вариант. Второй вариант – это продать за одну базовую, но потом все долги будет гасить инвестор. Третий – если мы от долгов очищаем, возможно, все равно какие-то условия будут накладываться на инвестора (сохранение производства, которое было, сохранение всего социального пакета для всех работников, которые там были как минимум на протяжении пяти лет, и так далее). Единого догматичного рецепта здесь нет, в каждом случае смотрится, расшивается финансовая ситуация, почему в ту или иную ситуацию пришло предприятие, и уже вырабатываются какие-то рецепты для лечения и оздоровления этого предприятия.

Светлана Бартош, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Второй вопрос – это кадры, кадры на селе, их закрепление, подготовка, распределение. Решается очень многое. Работает коллективный договор, который привлекает, там создают условия. Тем не менее в аграрные вузы порой даже есть недоборы, поэтому нам надо перевернуть это мировоззрение нашей молодежи и, наверное, нас как депутатов через принятие определенных нормативных документов, чтобы все-таки люди шли в село.