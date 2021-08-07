«Мы с вами, где бы мы ни жили». Белорусы Украины снова вышли на митинг у посольства в Киеве

Новости Беларуси. Белорусская диаспора снова на митинге в поддержку Беларуси. И снова у здания посольства в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Кононович, участник митинга в поддержку Беларуси:

Дорогие друзья-белорусы, в преддверии годовщины попытки госпереворота белорусы Украины, как всегда, вышли к посольству Республики Беларусь, чтобы поддержать свою историческую родину. Беларусь вам не Киев, парадом не пройдешь. Земляки, держитесь, мы с вами, где бы мы ни жили.