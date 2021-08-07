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«Мы с вами, где бы мы ни жили». Белорусы Украины снова вышли на митинг у посольства в Киеве

07 августа 2021 11:53
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Новости Беларуси. Белорусская диаспора снова на митинге в поддержку Беларуси. И снова у здания посольства в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы с вами, где бы мы ни жили». Белорусы Украины снова вышли на митинг у посольства в Киеве-1

Михаил Кононович, участник митинга в поддержку Беларуси:
Дорогие друзья-белорусы, в преддверии годовщины попытки госпереворота белорусы Украины, как всегда, вышли к посольству Республики Беларусь, чтобы поддержать свою историческую родину. Беларусь вам не Киев, парадом не пройдешь. Земляки, держитесь, мы с вами, где бы мы ни жили.

«Мы с вами, где бы мы ни жили». Белорусы Украины снова вышли на митинг у посольства в Киеве-4

Напомним, неонацисты из так называемых добробатов уже несколько раз нападали на братьев Кононовичей и других участников патриотических акций. Но это не сломило волю их участников. В преддверии годовщины выборов белорусы Украины снова в строю.

# Беларусь-Украина # общество # Михаил Кононович # Фотофакт

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