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Население растёт на тысячу каждый год. Что интересного есть в агрогородке Сеница?

07 августа 2021 10:35
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Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем путешествовать по Беларуси. Сегодня мы приехали в агрогородок Сеница, который находится всего в одном километре от Минска. С минуты на минуту к нам подойдет председатель сельского исполнительного комитета Жук Наталья Анатольевна.

Расскажите, чем живет Сеницкий сельский совет, что нового появилось для жителей на вашей территории?

Население растёт на тысячу каждый год. Что интересного есть в агрогородке Сеница?-1

Наталья Жук, председатель Сеницкого сельского исполнительного комитета:
У нас очень много нового и интересного, давайте посмотрим.

Стюша Тайм:
Радует, что в Сенице новое асфальтное покрытие появляется. Что за дорога, когда она была введена?

Население растёт на тысячу каждый год. Что интересного есть в агрогородке Сеница?-4

Наталья Жук:
Она у нас построена совершенно недавно. Здесь раньше было только две полосы, но движение транспорта было настолько интенсивным, что приравнивается даже к республиканским трассам. Самое главное – это все-таки безопасность дорожного движения. Так как деток, вы уже видели, у нас много, дорогу переходить было очень опасно, а теперь есть регулируемые пешеходные переходы, и это очень хорошо.

Стюша Тайм:
Есть ли необходимость в детских садах в Сенице?

Наталья Жук:
Конечно, есть. Планируется строительство и школ новых, и детских садов. Городок развивается бурно, население ежегодно прибавляется на тысячу.

Стюша Тайм:
А сейчас мы встретились с заведующей детским садиком. Расскажите, несколько укомплектован детский сад?

Население растёт на тысячу каждый год. Что интересного есть в агрогородке Сеница?-7

Ольга Мельницкая, заведующая ГУО «Детский сад аг. Сеница»:
Наше дошкольное учреждение рассчитано на 150 воспитанников. На данный момент мы укомплектованы на 100 %. До 1 сентября к нам дойдет еще 40 воспитанников, направления у нас уже есть. Штат у нас укомплектован на 100 %. К 1 сентября к нам доезжают еще молодые специалисты. И технический персонал укомплектован на 100 %. В нашем дошкольном учреждении с 1 сентября будут продолжать функционировать платные дополнительные образовательные услуги, такие как мультимедиастудия, легоконструирование, бассейн, шашки, шахматы, карате, спортивные бальные танцы, английский язык и декоративно-прикладное искусство.

Стюша Тайм:
Сеницкий сельский совет включает 14 населенных пунктов. Пару минут – и мы с Натальей Анатольевной уже в Прилуках.

Население растёт на тысячу каждый год. Что интересного есть в агрогородке Сеница?-10

Наталья Жук:
Это застройка, в которой проживает уже очень много молодых семей, это очень современные дома. Кроме этого, застройщик рядышком с этими домами построил и магазин, и на данный момент строится амбулатория, будет построен детский сад. Вот в этом доме будет встроенное отделение почты. Вот такой вот современный объект.

Стюша Тайм:
И вот мы уже на территории замка графа Чапского. Что здесь сейчас расположено?

Население растёт на тысячу каждый год. Что интересного есть в агрогородке Сеница?-13

Наталья Жук:
Здесь вообще-то был дворцово-парковый комплекс графа Чапского. Сейчас здесь находится государственное предприятие – Белорусский научно-исследовательский институт защиты растений. Но территория, которая обслуживается Институтом защиты растений, в свободном доступе, наши жители сюда приходят погулять, отдохнуть, здесь проводятся праздники: Масленица, Купалье. Такое хорошее, приятное место.

Население растёт на тысячу каждый год. Что интересного есть в агрогородке Сеница?-16

Стюша Тайм:
Продолжаем путешествовать по сельсовету. Где мы находимся?

Наталья Жук:
Это деревня, в которой есть изюминка. Здесь есть фермерское хозяйство, фермер Юрий Владимирович любезно позволяет всем жителям и Подгай, и жителям близлежащих деревень просто любоваться этой красотой, приходить, знакомиться. Кататься, конечно, нельзя. Кроме верблюдов у него еще есть в хозяйстве ламы, зубры, тигр, леопард, говорящий ворон.

Стюша Тайм:
Спасибо, что провели экскурсию. Хотите пожелать что-нибудь телезрителям?

Наталья Жук:
Хочу сказать, что очень горжусь той территорией, на которой живу, работаю. У нас очень много интересных мест. Конечно, все не увидели, я думаю, что вы еще приедете.

# Агрогородки # общество # Стюша Тайм # Наталья Жук # Ольга Мельницкая # Фотофакт

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