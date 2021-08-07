Население растёт на тысячу каждый год. Что интересного есть в агрогородке Сеница?

Стюша Тайм, блогер:

А мы продолжаем путешествовать по Беларуси. Сегодня мы приехали в агрогородок Сеница, который находится всего в одном километре от Минска. С минуты на минуту к нам подойдет председатель сельского исполнительного комитета Жук Наталья Анатольевна. Расскажите, чем живет Сеницкий сельский совет, что нового появилось для жителей на вашей территории?

Наталья Жук, председатель Сеницкого сельского исполнительного комитета:

У нас очень много нового и интересного, давайте посмотрим. Стюша Тайм:

Радует, что в Сенице новое асфальтное покрытие появляется. Что за дорога, когда она была введена?

Наталья Жук:

Она у нас построена совершенно недавно. Здесь раньше было только две полосы, но движение транспорта было настолько интенсивным, что приравнивается даже к республиканским трассам. Самое главное – это все-таки безопасность дорожного движения. Так как деток, вы уже видели, у нас много, дорогу переходить было очень опасно, а теперь есть регулируемые пешеходные переходы, и это очень хорошо. Стюша Тайм:

Есть ли необходимость в детских садах в Сенице? Наталья Жук:

Конечно, есть. Планируется строительство и школ новых, и детских садов. Городок развивается бурно, население ежегодно прибавляется на тысячу. Стюша Тайм:

А сейчас мы встретились с заведующей детским садиком. Расскажите, несколько укомплектован детский сад?

Ольга Мельницкая, заведующая ГУО «Детский сад аг. Сеница»:

Наше дошкольное учреждение рассчитано на 150 воспитанников. На данный момент мы укомплектованы на 100 %. До 1 сентября к нам дойдет еще 40 воспитанников, направления у нас уже есть. Штат у нас укомплектован на 100 %. К 1 сентября к нам доезжают еще молодые специалисты. И технический персонал укомплектован на 100 %. В нашем дошкольном учреждении с 1 сентября будут продолжать функционировать платные дополнительные образовательные услуги, такие как мультимедиастудия, легоконструирование, бассейн, шашки, шахматы, карате, спортивные бальные танцы, английский язык и декоративно-прикладное искусство. Стюша Тайм:

Сеницкий сельский совет включает 14 населенных пунктов. Пару минут – и мы с Натальей Анатольевной уже в Прилуках.

Наталья Жук:

Это застройка, в которой проживает уже очень много молодых семей, это очень современные дома. Кроме этого, застройщик рядышком с этими домами построил и магазин, и на данный момент строится амбулатория, будет построен детский сад. Вот в этом доме будет встроенное отделение почты. Вот такой вот современный объект. Стюша Тайм:

И вот мы уже на территории замка графа Чапского. Что здесь сейчас расположено?

Наталья Жук:

Здесь вообще-то был дворцово-парковый комплекс графа Чапского. Сейчас здесь находится государственное предприятие – Белорусский научно-исследовательский институт защиты растений. Но территория, которая обслуживается Институтом защиты растений, в свободном доступе, наши жители сюда приходят погулять, отдохнуть, здесь проводятся праздники: Масленица, Купалье. Такое хорошее, приятное место.