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Владимир Громов: я бы пожелал всем белорусам никогда не познать тёмного неба войны

03 июля 2021 21:13
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Новости Беларуси. Гала-концерт «Беларусь единая» состоялся у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задумка режиссеров – раскрыть единство нашего народа через призму разных профессий и поколений белорусов.

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Владимир Громов: я бы пожелал всем белорусам никогда не познать тёмного неба войны-1

Праздник нашей Беларуси, Республики Беларусь. Мы очень рады, что в этой стране живем, что в этой стране родились. Желаем процветать стране нашей. Очень любим.

Владимир Громов: я бы пожелал всем белорусам никогда не познать тёмного неба войны-3

Владимир Громов, народный артист Беларуси: 
Я бы пожелал всем белорусам никогда не познать темного неба войны. Чтобы все время было мирное небо, чтобы солнечное настроение, любовь, благополучие, процветание, достаток и счастье во всех семьях.

# День Независимости # Владимир Громов

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