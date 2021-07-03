Владимир Громов: я бы пожелал всем белорусам никогда не познать тёмного неба войны

Новости Беларуси. Гала-концерт «Беларусь единая» состоялся у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задумка режиссеров – раскрыть единство нашего народа через призму разных профессий и поколений белорусов. Алёна Ланская: хочу всем нам, белорусам, пожелать мудрости взрастить в себе прощение

Праздник нашей Беларуси, Республики Беларусь. Мы очень рады, что в этой стране живем, что в этой стране родились. Желаем процветать стране нашей. Очень любим.