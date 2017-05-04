«Мы рады, что имеем возможность посещать разные предприятия»: китайские журналисты продолжают знакомиться с Беларусью

Новости Беларуси. Минск может стать переговорной площадкой для реализации глобального китайского проекта «Один пояс, один путь». Практически все компании из Поднебесной, работающие на нашем рынке, зарегистрированы в столице, что дает немало преимуществ для развития главного города.

О возможностях навести еще более прочные мосты между Беларусью и Китаем на страницах газет и в телевизионном эфире расскажут журналисты из КНР. Они продолжают знакомиться с нашей страной. 4 мая зарубежные репортеры посетят Музей Великой Отечественной войны и увидят оперу Римского-Корсакова в Большом.

А накануне гостей встречали в столичной мэрии. Товарооборот между Минском и КНР за прошлый год превысил миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.