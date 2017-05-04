Бронированная машина «Кайман» поступит на вооружение белорусской армии

Новости Беларуси. Техника предназначена для участия в разведывательных операциях, миротворческих миссиях, сопровождении колонн, ведении действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Задача создать легкую бронированную машину была поставлена Президентом Беларуси три года назад. Уже изготовлены пять броневиков.

«Кайман» – разработка белорусских конструкторов. Позади заводские испытания и тест-драйв в сложных естественных условиях. Боевая масса машины – около 7 тонн. Она способна на плаву преодолевать водные преграды, а на трассе развивает скорость до 110 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.