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Как технология Big Data может спасти жизнь и здоровье человека?

04 мая 2017 06:45
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Новости Беларуси. Получить образование в Интернете и как технология больших данных может помочь в управлении государством – эти и другие темы обсуждали в Минске белорусские и зарубежные ученые и эксперты. Также специалисты рассказали, как технологии обработки и анализа цифровой информации будут использоваться в медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как технология Big Data может спасти жизнь и здоровье человека?-1

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:
Больше всего у нас сегодня наработок в сфере здравоохранения, в информатизации медицинской отрасли. В фармацевтике сегодня большие данные – это одна из принципиальных систем, которые должны внедряться. Потому что это новые лекарства, новые методы лечения. Это возможность сплошным способом анализировать какие-то случаи заболеваний, выводить общие закономерности и предлагать революционные решения для того, чтобы спасти жизнь и здоровье человека.

Отметим, технология Big Data также используется в маркетинге, бизнесе и образовании. Например, позволяет следить за тем, как студенты усваивают пройденный материал.

# общество # Год науки

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