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«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни

19 января 2018 08:07
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О таких людях, как Александр Котов, говорят – настоящий герой! Не можем не согласиться! Молодой плечистый парень уже восьмой год служит в МЧС. За годы службы пришлось повидать всякое. И каждый раз, как в первый, он самоотверженно приходит на помощь тому, кто в этом нуждается.

«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни-1

Александр Котов, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №2 МЧС г. Минска:
У психологов существует такое мнение, что когда ты не знаешь, что делать сделай шаг вперед. И это очень сильно помогает. Ты делаешь шаг вперед, и ты знаешь уже решение и последствия своих действий, должен сразу об этом думать.

«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни-4

О каждодневных подвигах скромный парень говорить не любит. Даже не считает свои поступки чем-то сверхъестественным. Он просто добросовестно выполняет ответственную работу, как и его товарищи по службе. Но мы то знаем, что на счету Александра  десятки спасенных жизней.

«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни-7

Александр Котов:
Принимал участие в тушении разных пожаров, именно в квартирах, в ликвидации ДТП, в частных домах, заводах, цехах.

И вот один из примеров. Не без помощи Александра Котова совсем недавно был устранен очаг возгорания в минской квартире на проспекте Пушкина.

«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни-10

Александр Котов:
Квартира полностью горела на 7 этаже, было там спасено двое человек и девять было эвакуировано. Мы же работаем не за спасибо, ты сам понимаешь, что помог человеку, спас его и тебе этого достаточно.

«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни-13

Труд спасателя – нелегкий. Он требует полной самоотдачи. Чтобы оттачивать свое мастерство, Александр вместе со своими коллегами регулярно тренируется. Вот и сейчас герой нашего сюжета торопится на тактико-специальное занятие, где отрабатывается навык эвакуации людей из общественного транспорта при чрезвычайной ситуации. 

«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни-16

Постоянно поддерживает себя в прекрасной физической форме и сотрудник МЧС Алексей Климашевич. В прошлом профессиональный спортсмен решил стать спасателем практически случайно. И ни разу об этом не пожалел.

«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни-19

Алексей Климашевич, начальник дежурной смены заводского районного отдела по чрезвычайным ситуациям г. Минска:
Изначально пришли мои друзья в МЧС, посоветовали, что можно заниматься спортом не только на гражданке, но и в МЧС.

Сегодня спортивные навыки Алексею пригождаются для спасения человеческих жизней. Совсем недавно отважный мужчина вместе со своим напарником сумел вытащить из болота заблудившегося человека.

«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни-22

Алексей Климашевич:
Мужчина, когда мы его обнаружили, находился по грудную клетку в болотистой местности. Туда не может пройти ни лодка, ни какое-то транспортное средство. Мужчину, в большей степени, спасло то, что у него была мобильная связь, и он мог связаться с нашей службой. Двигаясь к нему, мы проваливались по грудную клетку, по пояс, друг другу помогали выбираться с товарищем и подходили к этому мужчине. Насколько мы знаем, с ним сейчас все благополучно, он подлечился, теперь жив и здоров.

«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни-25

О том, что приходится рисковать своей жизнью, ради спасения других – Алексей даже не задумывается. Он готов это делать снова и снова.

Алексей Климашевич:
Каждая спасённая жизнь либо оказание какой-то помощи – это маленький вклад в наше общество и в наше общее дело.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:
Для того, чтобы стать спасателем, порой недостаточно одно желание. В этой нелегкой работе важно мужество, отвага, готовность к самопожертвованию. А еще очень важно иметь огромное сердце, потому что равнодушные люди вряд ли будут спасать других, рискуя своей собственной жизнью.

«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни-28

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Ольга Мельченко # общество # Александр Котов

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