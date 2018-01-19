«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни

О таких людях, как Александр Котов, говорят – настоящий герой! Не можем не согласиться! Молодой плечистый парень уже восьмой год служит в МЧС. За годы службы пришлось повидать всякое. И каждый раз, как в первый, он самоотверженно приходит на помощь тому, кто в этом нуждается.

Александр Котов, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №2 МЧС г. Минска:

У психологов существует такое мнение, что когда ты не знаешь, что делать – сделай шаг вперед. И это очень сильно помогает. Ты делаешь шаг вперед, и ты знаешь уже решение и последствия своих действий, должен сразу об этом думать.

О каждодневных подвигах скромный парень говорить не любит. Даже не считает свои поступки чем-то сверхъестественным. Он просто добросовестно выполняет ответственную работу, как и его товарищи по службе. Но мы то знаем, что на счету Александра – десятки спасенных жизней.

Александр Котов:

Принимал участие в тушении разных пожаров, именно в квартирах, в ликвидации ДТП, в частных домах, заводах, цехах. И вот один из примеров. Не без помощи Александра Котова совсем недавно был устранен очаг возгорания в минской квартире на проспекте Пушкина.

Александр Котов:

Квартира полностью горела на 7 этаже, было там спасено двое человек и девять было эвакуировано. Мы же работаем не за спасибо, ты сам понимаешь, что помог человеку, спас его и тебе этого достаточно.

Труд спасателя – нелегкий. Он требует полной самоотдачи. Чтобы оттачивать свое мастерство, Александр вместе со своими коллегами регулярно тренируется. Вот и сейчас герой нашего сюжета торопится на тактико-специальное занятие, где отрабатывается навык эвакуации людей из общественного транспорта при чрезвычайной ситуации.

Постоянно поддерживает себя в прекрасной физической форме и сотрудник МЧС Алексей Климашевич. В прошлом профессиональный спортсмен решил стать спасателем практически случайно. И ни разу об этом не пожалел.

Алексей Климашевич, начальник дежурной смены заводского районного отдела по чрезвычайным ситуациям г. Минска:

Изначально пришли мои друзья в МЧС, посоветовали, что можно заниматься спортом не только на гражданке, но и в МЧС. Сегодня спортивные навыки Алексею пригождаются для спасения человеческих жизней. Совсем недавно отважный мужчина вместе со своим напарником сумел вытащить из болота заблудившегося человека.

Алексей Климашевич:

Мужчина, когда мы его обнаружили, находился по грудную клетку в болотистой местности. Туда не может пройти ни лодка, ни какое-то транспортное средство. Мужчину, в большей степени, спасло то, что у него была мобильная связь, и он мог связаться с нашей службой. Двигаясь к нему, мы проваливались по грудную клетку, по пояс, друг другу помогали выбираться с товарищем и подходили к этому мужчине. Насколько мы знаем, с ним сейчас все благополучно, он подлечился, теперь жив и здоров.