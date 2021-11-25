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«Мы просто не можем вернуться назад». На белорусско-польской границе прошёл митинг беженцев

25 ноября 2021 12:38
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Новости Беларуси. 18 дней польского бессердечия и белорусского милосердия. Мы продолжаем следить за ситуацией на границе. Непрерывная помощь для беженцев в виде продуктов питания, средств гигиены и теплой одежды продолжает поступать от простых белорусов и волонтеров. Вместе с тем негодование действиями Евросоюза нарастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша съемочная группа продолжает работать на границе.

«Мы просто не можем вернуться назад». На белорусско-польской границе прошёл митинг беженцев-1

Константин Герцев, корреспондент:
Буквально час назад прошел митинг беженцев, которые выражали свое недовольство в адрес Евросоюза. Градус кипения уже действительно достаточно повысился, и они открыто говорят, что домой они не собираются, на родину они не хотят, для них это действительно смертельно опасно. Они открыто критикуют где-то и Ангелу Меркель, и президента Польши Анджея Дуду. Они очень серьезно настроены, они готовы здесь находиться, грубо говоря, до победы. Потому что дома их не ждут, а они хотят в Европу. Давайте послушаем.

«Мы просто не можем вернуться назад». На белорусско-польской границе прошёл митинг беженцев-4

Сегодня мы собрались, чтобы донести до Беларуси и Европы: мы покинули Курдистан, потому что там плохая ситуация в политике, экономике и в обществе. У людей нет воды, света – ничего. Мы уехали ради лучшей жизни. Сейчас нам нужно попасть в Европу, чтобы жить по-человечески. Мы просто не можем вернуться назад. Мы знаем, что польская граница для нас закрыта, но мы останемся здесь до последнего человека, который надеется попасть в Европу.

«Мы просто не можем вернуться назад». На белорусско-польской границе прошёл митинг беженцев-7

Константин Герцев:
Лагерь продолжает жить своей жизнью. Сейчас подходит уже время обеда. Представители Красного Креста, другие общественные организации уже готовы раздавать и сухпайки, и горячее питание. На площадке собрались представители большого количества наших белорусских общественных организаций. И благодарности со стороны беженцев к ним поступают регулярно.

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«Мы просто не можем вернуться назад». На белорусско-польской границе прошёл митинг беженцев-10

Мы продолжаем работать из логистического центра «Брузги».  Ожидается приезд губернатора Гродненской области Владимира Степановича Караника. 

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Ангела Меркель # Владимир Караник # Фотофакт

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