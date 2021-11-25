«Мы просто не можем вернуться назад». На белорусско-польской границе прошёл митинг беженцев

Новости Беларуси. 18 дней польского бессердечия и белорусского милосердия. Мы продолжаем следить за ситуацией на границе. Непрерывная помощь для беженцев в виде продуктов питания, средств гигиены и теплой одежды продолжает поступать от простых белорусов и волонтеров. Вместе с тем негодование действиями Евросоюза нарастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша съемочная группа продолжает работать на границе.

Константин Герцев, корреспондент:

Буквально час назад прошел митинг беженцев, которые выражали свое недовольство в адрес Евросоюза. Градус кипения уже действительно достаточно повысился, и они открыто говорят, что домой они не собираются, на родину они не хотят, для них это действительно смертельно опасно. Они открыто критикуют где-то и Ангелу Меркель, и президента Польши Анджея Дуду. Они очень серьезно настроены, они готовы здесь находиться, грубо говоря, до победы. Потому что дома их не ждут, а они хотят в Европу. Давайте послушаем.

Сегодня мы собрались, чтобы донести до Беларуси и Европы: мы покинули Курдистан, потому что там плохая ситуация в политике, экономике и в обществе. У людей нет воды, света – ничего. Мы уехали ради лучшей жизни. Сейчас нам нужно попасть в Европу, чтобы жить по-человечески. Мы просто не можем вернуться назад. Мы знаем, что польская граница для нас закрыта, но мы останемся здесь до последнего человека, который надеется попасть в Европу.