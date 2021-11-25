Раздают обеды и разгружают машины. Чем ещё волонтёры БРСМ помогают на границе?

Новости Беларуси. 18 дней польского бессердечия и белорусского милосердия. Мы продолжаем следить за ситуацией на границе. Непрерывная помощь для беженцев в виде продуктов питания, средств гигиены и теплой одежды продолжает поступать от простых белорусов и волонтеров. Вместе с тем негодование действиями Евросоюза нарастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Лагерь продолжает жить своей жизнью. Сейчас подходит уже время обеда. Представители Красного Креста, другие общественные организации уже готовы раздавать и сухпайки, и горячее питание. На площадке собрались представители большого количества наших белорусских общественных организаций. И благодарности со стороны беженцев к ним поступают регулярно. Давайте послушаем, что говорят представители Республиканского союза молодежи.