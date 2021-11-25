Раздают обеды и разгружают машины. Чем ещё волонтёры БРСМ помогают на границе?
Новости Беларуси. 18 дней польского бессердечия и белорусского милосердия. Мы продолжаем следить за ситуацией на границе. Непрерывная помощь для беженцев в виде продуктов питания, средств гигиены и теплой одежды продолжает поступать от простых белорусов и волонтеров. Вместе с тем негодование действиями Евросоюза нарастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Герцев, корреспондент:
Лагерь продолжает жить своей жизнью. Сейчас подходит уже время обеда. Представители Красного Креста, другие общественные организации уже готовы раздавать и сухпайки, и горячее питание. На площадке собрались представители большого количества наших белорусских общественных организаций. И благодарности со стороны беженцев к ним поступают регулярно. Давайте послушаем, что говорят представители Республиканского союза молодежи.
Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета ОО «БРСМ»:
Помощь наших волонтеров стала регулярной. Волонтеры помогают в разгрузке машин с продуктами, с одеждой, со средствами индивидуальной гигиены. Также непосредственно здесь участвуют в раздаче завтраков, обедов, формируют индивидуальные пакеты, также помогают их выдавать, оказывают при необходимости помощь медикам. В принципе, всю необходимую помощь, которая нужна, они здесь оказывают.
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