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«Мы призвали военнообязанных». Специальное учение вооружения продолжается в Гомельской и Могилёвской областях

02 июня 2023 07:14
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Новости Беларуси. Теорию дополняет практика. Специальное учение вооружения продолжается в Гомельской и Могилевской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы призвали военнообязанных». Специальное учение вооружения продолжается в Гомельской и Могилёвской областях-1

Вместе с органами военного управления и воинскими частями технического обеспечения в нем принимают участие военнообязанные. Отработка практических навыков состоялась на полигоне 51-й артиллерийской бригады Осиповичский.

«Мы призвали военнообязанных». Специальное учение вооружения продолжается в Гомельской и Могилёвской областях-4

Виталий Шестак, первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Беларуси:
Мы призвали военнообязанных в две воинские части. Участвуют практически все воинские части технического обеспечения. В двух воинских частях технического обеспечения отрабатываются вопросы защиты охраны обороны арсенала. Во второй воинской части отрабатываются вопросы обеспечения зенитными управляемыми ракетами. Для этих двух воинских частей практическая направленность – отработать вопросы при воздействии диверсионно-разведывательных групп авиации. Для сил и средств управления техническим обеспечением это теоретическая отработка и с практической выдачей нарядов и распоряжений действиям войск.

«Мы призвали военнообязанных». Специальное учение вооружения продолжается в Гомельской и Могилёвской областях-7

Регламентные работы по проверке зенитных управляемых ракет с последующей их доставкой к ЗРК «Оса» продолжились загрузкой и перегрузкой тактических ракет к ракетному комплексу «Точка-У».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виталий Шестак # Фотофакт

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