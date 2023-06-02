«Мы призвали военнообязанных». Специальное учение вооружения продолжается в Гомельской и Могилёвской областях

Виталий Шестак, первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Беларуси:

Мы призвали военнообязанных в две воинские части. Участвуют практически все воинские части технического обеспечения. В двух воинских частях технического обеспечения отрабатываются вопросы защиты охраны обороны арсенала. Во второй воинской части отрабатываются вопросы обеспечения зенитными управляемыми ракетами. Для этих двух воинских частей практическая направленность – отработать вопросы при воздействии диверсионно-разведывательных групп авиации. Для сил и средств управления техническим обеспечением это теоретическая отработка и с практической выдачей нарядов и распоряжений действиям войск.