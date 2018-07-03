Как празднуют День Независимости в парке Победы? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Парк Победы 3 июля это, пожалуй, самое атмосферное место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После завершения военного парада зрители настолько прониклись и вдохновились той атмосферой, которая царит в городе, что решили не менять праздничную точку.

Многие отмечают День Независимости в парке Победы неслучайно. В этот день, значимый для каждого белоруса, одно из самых посещаемых мест столицы – музей истории Великой Отечественной войны.

Жители города приходят сюда не просто на экскурсию, а в первую очередь, чтобы сказать спасибо ветеранам, благодаря которым сегодня имеют возможность отметить этот праздник.

Мы приехали с Бреста посмотреть на парад 3 июля. Идем в музей Великой Отечественной войны детям показать технику, выставку.



Были мы на параде. За наши Вооруженные Силы берёт гордость. Решили детям показать. Ветеранам только одно можно сказать – спасибо за наше светлое будущее, за нашу Беларусь. Только гордость у нас за нее.



Очень интересно было смотреть. Насколько узнаешь людей, на какие подвиги они шли ради победы. Ветеранам я желаю здоровья, у нас их осталось мало.

Вся страна превратилась в одну большую праздничную площадку. Только в столице проходит более сотни мероприятий по всему городу.