«Мы посещаем глубинку». Представители белорусских диаспор приехали в Минск на культурную стажировку

Новости Беларуси. Минск собирает друзей. Эстонцы, армяне, латыши, аргентинцы и россияне с приставкой этнические белорусы. В столице стартовала творческая стажировка руководителей самодеятельности и общественных организаций белорусов зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 30 человек. Знакомство с Синеокой началось со встречи с министром культуры Анатолием Маркевичем.

Ольга Петровская, руководитель мастерской прикладного искусства (Кабардино-Балкарская Республика):

Первый раз в вашей красивой стране. Очень, настолько мы воодушевлены прибытием. Все нравится: чистый город, приветливые люди. В восторге.

В ближайшую неделю гостей ждут лекции, экскурсии и мастер-классы. Участники культурной стажировки смогут окунуться не только в концертно-театральный ритм столицы, но и приобщиться к фольклору в белорусской глубинке.

Ольга Антоненко, директор Республиканского центра национальных культур Беларуси:

Очень многие хотят приехать к нам на стажировку. Был промежуток два года, когда из-за эпидемиологической ситуации не было стажировок. Но сейчас они с огромным удовольствием приезжают. И мы увеличили количество: если раньше было 20 участников, то сейчас 30. Мы посещаем глубинку, специальную белорусскую глубинку, чтобы они могли пообщаться с носителями аутентичной белорусской культуры.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Я уверен, та атмосфера, которая будет царить, и царит уже сегодня во время нашей встречи, она позволит насладиться этим местом и в очередной раз задуматься, что лучше место на карте всего мира вряд ли найдешь. Милости просим в нашу Беларусь.