«Мы получим новую политическую систему». В Минске прошла встреча-дискуссия в рамках проекта «Депутатский клуб»

Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование. За первый день больше 6 % белорусов уже отдали свои голоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об итогах референдума, как обещает ЦИК, мы узнаем утром 28 февраля. А пока в рамках проекта «Депутатский клуб» в Минске прошла встреча-дискуссия. Говорили не только о ходе референдума, но также постарались заглянуть за горизонт исторического воскресенья.

Голосование за Конституцию – с этого все начинается, но этим не заканчивается. В случае принятия нового проекта Конституции предстоит большой законотворческий период. Необходимо будет досмотреть и переработать 28 основополагающих законов. На что отпущено два года после референдума.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нужно будет разработать два новых закона. Возможно, больше. Это закон о Всебелорусском народном собрании, закон о гражданском обществе. В результате этого процесса мы получим новую политическую систему. Я надеюсь, что она будет более адаптирована к современным условиям и будет отвечать потребностям белорусского общества и государства в этот сложный период.

Как отметили на встрече, референдум своевременный. Мир сейчас активно меняется. Из однополярного, в условиях которого все страны могли бы жить по одному закону и при этом иметь право на развитие и благополучие, он переходит в состояние многополярного. Процесс перехода, как известно, всегда несет нестабильность. Санкции становятся инструментом для достижения выгоды, а конкурентов демонизируют и ведут информационную войну. Новый проект Конституции будет способен решить в том числе проблему фальшивой истории. Председатель БСЖ: проголосовать за новый Основной закон – это и есть часть большого функционала по защите своего Отечества – подробности здесь.