Быстрое блюдо на завтрак – фунчоза с курицей. Рассказываем интересный рецепт

Лена Климук, кулинар:

Приготовим интересное блюдо на завтрак – фунчозу с курицей.

Первым делом нам стоит заварить фунчозу. Заливаем ее просто горячей водой. Разогреваем сковородку и подготавливаем наши продукты.

Тонкими полосочками нарежем куриное филе. Нальем масло на сковороду. Отправляем курицу жарится. Сюда же вешенки, но только мы их немного разделим.

Тонкими полосочками нарезаем томат и мелко нарубим петрушку. Отправляем петрушку и томаты к курице и вешенкам.

Так как фунчоза очень длинная, нам нужны ножницы, мы ее порежем. Отправляем фунчозу в сковороду, пусть все вкусы и ароматы «поженятся» между собой.

Лена Климук:

Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.

Добавим яркого вкуса нашей фунчозе и вливаем соевый соус. Буквально две минуты, и наше блюдо готово.