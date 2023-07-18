Быстрое блюдо на завтрак – фунчоза с курицей. Рассказываем интересный рецепт

Лена Климук, кулинар:
Приготовим интересное блюдо на завтрак – фунчозу с курицей.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим интересное блюдо на завтрак – фунчозу с курицей.
Первым делом нам стоит заварить фунчозу. Заливаем ее просто горячей водой. Разогреваем сковородку и подготавливаем наши продукты.
Тонкими полосочками нарежем куриное филе. Нальем масло на сковороду. Отправляем курицу жарится. Сюда же вешенки, но только мы их немного разделим.
Тонкими полосочками нарезаем томат и мелко нарубим петрушку. Отправляем петрушку и томаты к курице и вешенкам.
Так как фунчоза очень длинная, нам нужны ножницы, мы ее порежем. Отправляем фунчозу в сковороду, пусть все вкусы и ароматы «поженятся» между собой.
Лена Климук:
Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.
Добавим яркого вкуса нашей фунчозе и вливаем соевый соус. Буквально две минуты, и наше блюдо готово.
В красивую тарелку сервируем наше блюдо. Завтрак готов!
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