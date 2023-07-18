Прямой эфир

Быстрое блюдо на завтрак – фунчоза с курицей. Рассказываем интересный рецепт

18 июля 2023 07:44
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим интересное блюдо на завтрак – фунчозу с курицей.

Быстрое блюдо на завтрак – фунчоза с курицей. Рассказываем интересный рецепт-1

Быстрое блюдо на завтрак – фунчоза с курицей. Рассказываем интересный рецепт-3

Первым делом нам стоит заварить фунчозу. Заливаем ее просто горячей водой. Разогреваем сковородку и подготавливаем наши продукты.

Быстрое блюдо на завтрак – фунчоза с курицей. Рассказываем интересный рецепт-6

Тонкими полосочками нарежем куриное филе. Нальем масло на сковороду. Отправляем курицу жарится. Сюда же вешенки, но только мы их немного разделим.

Быстрое блюдо на завтрак – фунчоза с курицей. Рассказываем интересный рецепт-9

Тонкими полосочками нарезаем томат и мелко нарубим петрушку. Отправляем петрушку и томаты к курице и вешенкам.

Быстрое блюдо на завтрак – фунчоза с курицей. Рассказываем интересный рецепт-12

Так как фунчоза очень длинная, нам нужны ножницы, мы ее порежем. Отправляем фунчозу в сковороду, пусть все вкусы и ароматы «поженятся» между собой.

Быстрое блюдо на завтрак – фунчоза с курицей. Рассказываем интересный рецепт-15

Лена Климук:
Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.

Быстрое блюдо на завтрак – фунчоза с курицей. Рассказываем интересный рецепт-18

Добавим яркого вкуса нашей фунчозе и вливаем соевый соус. Буквально две минуты, и наше блюдо готово.

Быстрое блюдо на завтрак – фунчоза с курицей. Рассказываем интересный рецепт-21

В красивую тарелку сервируем наше блюдо. Завтрак готов!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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